港股屏息以待 聚焦鮑威爾國會首秀和香港財政預算案

大陸春節長假結束，但未見「北水」大舉回港，主要因市場觀望美國聯準會 (Fed) 新任主席鮑威爾美國時間本周二 (27 日) 在國會的講話，以及周三 (28 日) 香港財政預算案推出的措拖，港股成交量並不突出，只有約 1245 億元 (港元，下同)。不過恒指續向好，再升 231 點，收報 31498 點，重上 20 日均線(31347 點) 之上。

投資者另一關注點為大型股份的業績表現，這兩天「放榜」的藍籌就包括了友邦 (1299-HK)、新地(0016-HK)、港交所(0388-HK) 及銀娛(0027-HK)，當中港交所推「同股不同權」諮詢而表現最佳，昨升 3.5%。

香港《文匯報》報導，港股昨再升逾 200 點，連續第 2 日造好，重磅股騰訊 (0700-HK)、友邦及匯控(0005-HK) 則逆市下跌。但港交所、吉利 (0175-HK) 都表現突出，中資金融股更帶領大市向上。「同股不同權」的細節在上周五已發表並向市場諮詢，預料最快在上半年，將有第一檔不同股權結構的企業在港上市，大行也唱好港交所，令股價大升 3.5%，以全日最高位的 295.8 元報收。

其中摩根士丹利的報告表示，相信港交所在未來 60 日的股價將會向上，發生的機會率逾 80%。該行指，港股近日成交轉強，兼且推進新股上市的改革，有關同股不同權的諮詢料可於 4 月底完成。大摩估計，新股上市改革後，今年企業新上市可迎來較高的增長，有助港交所的盈利表現，支撐其未來兩個月的股價造好，惟港交所現股價估值已高，維持對港交所「與大市同步」投資評級，目標價只約 290 元。

港交所股價

不過，中金的報告就大幅唱好港交所，指上市架構改革可顯著強化港交所吸引創新企業來港上市的能力，亦可結構性提升日均成交量。該行又料，今年便可見大型的新經濟公司來港上市，包括早前已有報導指市值約 1000 億美元的小米有意來港上市。

該行指，由於新經濟企業的上市可推動港股日均成交量，如果每年有 10% 在外國上市的中國新經濟企業來港作第二上市，料到 2022 年，有關公司的日均交投可達 230 億元，故維持港交所目標價 400 元，評級為「買入」。

大市另一焦點為吉利，吉利的母公司入股戴姆勒 9.7% 股權，涉資 90 億美元，成為最大單一股東，刺激吉利曾升過近 9%，全日升 6.5% 報 25.45 元，是表現最好藍籌。瑞銀報告相信，是次交易對吉利有正面影響，惟吉利估值過高，故只給予「中性」評級，目標價 27 元。

業績股方面，中電 (0002-HK) 業績優於預期，股價升近 2%，銀娛、新地及新世界 (0017-HK) 公佈業績前，也各升約 2%。此外，繼傳出蘋果有意直接向礦企大手收購鈷金屬後，電動車也重新佈局，市場進一步憂慮鈷的供不應求，相關股洛鉬 (3993-HK) 大升 5.1%，金川 (2362-HK) 更爆升 15.8%。

A 股方面，上證指數收報 3329 點，升 1.23%，其中受惠於順豐即將成為國內首個擁有專屬機場的快遞公司消息刺激，多檔物流股造好，順豐控股漲 7.8%；另外，深證成指則收報 10895 點，漲 2.2%。

《星島日報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，恒指昨日走勢以反覆向上為主，主要受 A 股影響多，但美國債息仍然不穩定，成為市場隱憂，加上 Fed 新任主席鮑威爾本周三會在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告，市場均會留意其對言論的取態。不過，在市況氣氛大致良好的情況之下，熊麗萍預期本周恒指有機會上探 31800 點水平。

民眾證券董事總經理郭思治則對香港《明報》表示，經過逾 2 星期避險及調整後，恒指昨重上 20 日均線有利後市，預料短期可上探 32000 點。投資者心態亦回暖，臨近業績高峰期逐步吸納績優股及北水喜好板塊，包括金融、車股、內銀、內險等，今日放榜的股份如新地、新世界料表現中性。