大摩與巴菲特唱反調 認為此時為「牛債」市場

大摩 (Morgan Stanley) 的策略師認為現在是看好債券的時候，與高盛集團以及「股神」巴菲特持相反意見。

大摩策略師認為，去年 9 月開始的美債拋售潮，已漸漸接近尾聲。另一方面，高盛集團則在假設 10 年期美債殖利率將升至 4.5% 的情況下，提供投資模型。億萬富翁巴菲特警告，債券會提高投資組合的風險，因為通膨的上升，使投資者的回報降低。

14 兆美元的美債市場，在連續 6 個月殖利率上升與價格下跌的情況下，引發美股市場恐慌情緒。儘管美債期貨的空單已創下新紀錄，但隨著投資者對長期債券要求更多的回報，下一階段的下跌可能會加劇。而美國的貨幣緊縮政策，將進一步拉高殖利率，10 年期美債殖利率已上漲近 1%。

10 年期美債殖利率走勢

由全球利率策略主管 Matthew Hornbach 帶領的大摩團隊認為，他們看好長期的債券將可獲得較好的收益。

老債王葛洛斯 (Bill Gross) 認為債市正處於「溫和的熊市」，全球最大的對沖基金橋水基金的創辦人 Ray Dalio 表示，過去 30 年看到的牛市已經結束。

去年美國經濟增長回升，而聯準會對貨幣緊縮的政策更加確認，Fed 現任主席 Jerome Powell 在本週將進行接手葉倫後的首次公開演講，內容將被市場密切關注。