十年期美債殖利率漲至3%是股市末日？未必！

摘要：3% 的十年期美債殖利率被視為紅線，一旦超過，股市虧錢的機率就開始攀升。不過 Fundstrat 全球資管認為，以史為鑑，4% 才是關鍵位置。屆時，股票本益比會開始承壓，就像是上世紀 60 年代那樣。

美國 10 年期公債殖利率逼近 3%，其對其他資產特別是股市的影響成為市場熱議的話題——畢竟，當以往達到這一高水平時，股市總會開啟熊市之路。

多數華爾街策略師相信，對於通膨的擔憂可能過頭了，而且美債殖利率達到 3% 還需要一段時間。

「我們正處於一段伴隨著通膨憂慮的艱難時光。每一個經濟數據都很重要。我們將看到更多關於通膨的負面消息，看到關於利率逼近 3% 的新聞。自從殖利率觸及 2.95% 一線以來，便遇到了阻力。或許，還需要比預期更長的時間才能看到利率觸及 3%。」Raymond James 固定資產市場負責人 Kevin Giddis 如此表示。

傳統上認為，基準美債殖利率達到 3% 是美國股票變得越來越不吸引人的關鍵水平，它被視為一條關鍵的紅線。

美銀美林股票和量化策略師 Savita Subramanian 表示，標普 500 指數的最佳回報率是在十年期美債殖利率處於 2% 至 3% 之間，特別是當殖利率走高的時候。而歷史告訴我們，一旦利率超過 3%，虧錢的機率就開始上升。

有 50 年從業履歷的瑞銀紐約證交所交易大廳經理 Art Cashin 本周表示，如果殖利率達到 3%，對市場來說可能是糟糕的一天，「3% 的水平既是目標也是一種阻力。每個人都知道，這就像觸碰雷區。一旦觸及這一水平，所有地獄之門都將打開。」

不過，Fundstrat Global Advisors 管理合夥人 Tom Lee 強調，儘管全球投資者擔心十年期美債殖利率超過 3%，但考慮到眾多資產價格崩跌與特定的利率水平有關，因此更為關鍵的殖利率水平是 4%：

歷史表明，4% 才是關鍵位置。到那時，股票本益比會開始承受壓力。

上次基準美債殖利率處於當前水平是上世紀四、五十年代，Tom Lee 拿出了下圖，當利率攀升到 4% 及以上時，股票的本益比開始承壓。

Tom Lee 試圖淡化市場對於利率的擔心，他稱，聯準會需要再收緊 1.28% 個百分點才能影響實質利率。

他還說，只要十年期美債殖利率保持在 4% 下方，那麼更高的利率可能導致股價更高，就像是上世紀五、六十年代那樣。

『新聞來源／華爾街見聞』