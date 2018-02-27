消費者精打細算韓新智機亮相空機銷售比例估增至4成

全球行動通訊大會（MWC）登場前夕，三星電子發表 Galaxy S9 和 S9 + 兩款智機，首創一鏡雙光圈、結合超慢動作錄影。台灣三星電子高層今（26）日表示，觀察台灣的消費者偏好，預估 S9 + 大尺寸螢幕以及大容量的機型，將成為主要銷售力道，其中 S9 + 與 S9 的銷售比例預估為 85% 與 15%。另外，空機銷售越來越夯，預估比例今年也將成長到約 40%。

去（2017）年缺席 MWC 的三星 Galaxy S 系列，今年在大會登場前夕亮相 S9 和 S9 + 兩款智機，台灣 3 月 5 日開始預購、3 月 16 日起全球陸續上市。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮今日表示，目前台灣市場空機銷售比例約 33%，預估今年年底會再繼續成長到約 40%，主要是消費者精打細算。

李元榮指出，消費者解析資費跟實際付出的總支出費用，且越來越在意售後服務，認為買空機有換手機的彈性，有不少消費者傾向購買單機。由於消費者購買行為轉變，因此今年底預估單機銷售比例將提升，尤其在高階市場更為成長，預估從去年底的 33%，成長到 35% 至 40%，成長幅度上看 7 個百分點。

而觀察台灣的消費者偏好，預估 S9 + 大尺寸螢幕以及大容量的機型，將成為主要銷售力道，其中 S9 + 與 S9 的銷售比例預估為 85% 與 15%，先前 S8 + 與 S8 銷售比例為 80% 與 20%。大螢幕成為趨勢，至於容量，根據調查，在 2017 年旗艦機有上市大容量國家的數據顯示，大約 55% 是 128G、25% 是 256G，只有 20% 是 64G。所以 S9 在台是否上市大容量，台灣三星指出都在謹慎考量中，會後續公告。

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