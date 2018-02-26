〈如興再起併購〉斥5000萬美元 取得中和53%股權 擴大紡織業布局

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 今 (26) 日宣布，董事會通過，擬以不超過 5000 萬美元額度內，透過取得 Keen Power Investments Limited (Samoa)及 Sparkling Asia Limited(Belize) 100% 股權，間接取得中和羊毛 (1439-TW) 流通在外 53.41% 普通股股權，擴大紡織產業的版圖布局。

如興表示，預計 2018 年第 1 季完成股權收購後，將取得對中和的控制力，擴大公司在紡織產業的版圖。

如興表示，預期收購完成後，透過資源整合，營運將更具規模，同時可因資產規模擴大，不只能提高公司籌資能力，成本與競爭力也能進一步強化，也可深入進行紡織產業多元化投資，加速營運規模擴張及發揮整合效益，營造更有利與國際大廠合作的營運體質。

如興強調，2017 年 8 月成功完成併購玖地集團，一躍成為全球最大牛仔褲製造商後，仍持續思考如何為台灣紡織產業做出更大貢獻，面對紡織產業高度競爭，國際大廠無不投入豐沛資源，擴大產品線，因此，除牛仔褲製造外，為因應產業態勢與大者恆大的挑戰，公司在紡織產業鏈各個環節也有規劃佈局，將努力打造具有國際競爭力之紡織產業生態體系。