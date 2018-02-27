美國1月新屋銷售意外較前月減少7.8%，為去年8月來最低

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 1 月份新屋銷售意外下降至去年 8 月來的最低水準，主要反映借貸成本上漲和冬季氣候抑制了購房需求的情形。美國商務部公布的數據顯示，1 月份新屋銷售較前月減少 7.8%，換算成年率為 59.3 萬戶，少過經濟專家預期的 64.7 萬戶，為去年 8 月以來最低。



前月數據由初報的 62.5 萬戶，修正成為 64.3 萬戶。與去年同期相較，1 月份新屋銷售則是減少 1%。



1 月份新屋銷售價格中值較去年同期增加 2.5%，至 323,000 美元。按目前銷售速度計算，待售房供應可支援 6.1 個月，此前為 5.5 個月。截至 1 月底，有 301,000 戶新房上市，為 2009 年 3 月以來最高



這項數據月比值波動較大，南方地區下降 14.2% ，為 2015 年 3 月以來最大跌幅，東北部地區也是銷售急劇下滑。這兩個地區均經歷了惡劣的天氣。



抵押貸款成本正在回升，房價漲幅繼續超過工資成長。這削弱了潛在購房者的房價承擔能力，特別是對年輕的美國人和首次購房者而言。本月借款成本明顯加速。



儘管如此，穩定的招聘和消費者信心的提升，預計將有助於支撐住房。



新屋銷售占市場規模的 10% 左右。該指標被認為是比成屋銷量更加及時的指標，成屋銷售在合約完成時方才計算，由美國全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 公布。



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