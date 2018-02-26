〈MWC展將登場〉鴻海助攻 Nokia發表5款新機

HMD Global 攜手鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH) 去年讓 Nokia 重回手機市場，且創下不錯的回歸成績，今年 MWC 展前，HMD Global 一口氣發表 5 款新機，涵蓋高中低階價格帶，一開年就展現強烈的企圖，其中香蕉機 Nokia 8110 經典復刻版同步現身，供應鏈組裝廠鴻海旗下富智康可望直接受惠。

Nokia 8110 手機訂價 79 歐元，新台幣不到 3000 元，預計 5 月上市，可望重現 Nokia 3310 3G 版旋風。

HMD 在取得諾基亞手機品牌授權後，與鴻海集團旗下富智康攜手在去年重新推出 Nokia 手機，包含功能手機 Nokia 3310，智慧手機 Nokia 3、Nokia 5、Nokia 6、及高階旗艦機 Nokia 8 等。

全球市場研究機構 TrendForce 指出，Nokia 去年重起爐灶，第 1 年生產數量達 1150 萬支，預估今年憑藉著 FIH Mobile 統購的成本優勢，及在印度設廠的關稅優勢，在成本壓力極大的的中低階智慧型手機市場中將可逆勢成長；預估今年 Nokia 將有 70% 以上的成長，生產總數有機會突破 2000 萬支。

HMD 今年全力衝刺，Nokia 7 Plus、全新 Nokia 6、Nokia 8 Sirocco、Nokia 1 及 Nokia 8110 經典復刻版等 5 款新機在 MWC 正式發表，其中 4 款智慧手機，預計 4 月初起全球陸續上市，香蕉機 Nokia 8110 經典復刻版則是 5 月上市。

HMD 這次推出的 3 款全新 Nokia 智慧手機包括 Nokia 7 Plus、全新 Nokia 6 和 Nokia 8 Sirocco 都加入 Android One 系列；Nokia 8 Sirocco 是 Nokia 系列手機中目前訂價最高的一款手機，全球建議零售價 749 歐元，5.5 吋 pOLED 2K 全螢幕，蔡司認證後置雙鏡頭。