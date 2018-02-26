年後庫存回補力道強 中石化3月展望樂觀

塑化產業農曆年後啟動庫存回補潮，產品價格因而有撐，中石化 (1314-TW) 今 (26) 日表示，目前下游庫存回補力道強勁，帶動 CPL 與 AN 價格持穩向上，而在同業即將陸續進入歲修，加上需求可望維持下，3 月營運展望樂觀。

中石化表示，年後庫存回補力道看來相當強勁，受惠下游需求增溫帶動，使 CPL 與 AN 價格持穩向上。

展望 3 月，中石化指出，CPL 與 AN 均有同業陸續進入歲修，預期 AN 價格在 ABS 需求熱絡支撐下，可望持續勁揚，而 CPL 則在新產能的不確定因素下，價格上漲幅度可能不如 AN，整體展望相對樂觀，而本季營運則可望與去年第 4 季持平。

對於 AN 產品今年的展望，中石化先前看法較為保守，不過，在同業陸續進入歲修，加上下游需求增溫帶動，中石化認為，今年 AN 表現可望較先前預期樂觀；至於 CPL 同業新產能則延至下半年才可望開出。

中石化 1 月合併營收 32.91 億元，月減 2.83%，年增 8.29%。去年第 3 季稅後純益 6.23 億元，較 2016 年同期轉虧為盈，每股純益 0.27 元；前 3 季毛利率與營益率雙雙由負轉正，稅後純益 49.40 億元，也較 2016 年同期轉虧為盈，每股純益 2.11 元。