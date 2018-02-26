汽車股表現可人 大市早段曾升逾200點

外圍股市表現理想，帶動港股高開逾200點，其後大市升幅不斷收窄，恆生指數最新報31330點，升62點；國企指數最新報12798點，升63點。
汽車股為今日焦點，與寶馬合作內地生產電動車的長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.45元，升6.3%，母公司成為平治大股東的吉利汽車(00175-HK)最新報25.15元，升5.2%，東風集團(00489-HK)最新報9.94元，升0.3%。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.51元，升0.8%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7元，跌0.4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.47元，升0.9%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報86元，升0.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.75元，無升跌，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.4元，升0.9%。
其他藍籌股方面，股王騰訊控股(00700-HK)最新報451元，跌0.5%，香港交易所(00388-HK)最新報289.8元，升1.4%，匯豐控股(00005-HK)最新報79.55元，跌%。
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