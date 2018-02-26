高盛：10年期美債殖利率若衝破4.5% 美股恐慘跌25%

高盛集團經濟學家指出，若 10 年期美債殖利率衝破 4.5%，美股恐大跌 25%，但經濟層面受影響較股市小，經濟成長將減緩，但不至於進入衰退狀況。

10 年期美債殖利率走勢

10 年期美債的殖利率在 23 日約為 2.87%，高盛的經濟學家 Daan Struyven 在 24 日的報告中寫道，高盛的基準情景 (base-case scenario) 預測為，在 2018 年底前，10 年期美債殖利率將升至 3.25％。

報告指出若年底前 10 年期美債殖利率上升至 4.5％，將導致股價下跌 20％至 25％，美國經濟可能會急遽放緩但不會出現經濟衰退情況。

債券殖利率走高將阻擋股市漲勢的邏輯為，企業的借貸成本將上升，因此傷害經濟的成長和企業盈利，打壓股市估值，而同時固定資產殖利率相對於風險資產，也顯得更有吸引力。

僅管 10 年期美債殖利率逼近 3％加劇投資者的擔憂，為近期美股下跌原因之一，但許多策略師表示，他們認為股市可能會繼續上漲，直到殖利率達到 3.5％或 4％的水平。

從 S&P 500 指數 1 月 26 日的收盤高點 2872.87 點來看，股市下跌 20％至 25％代表著，將使該指數跌至 2155 點至 2298 點。在 2 月 8 日跌至低點 2581 點後，S&P 500 指數已漸漸回升，周五收盤為 2747.30 點。