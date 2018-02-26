互聯網券商交易額首破萬億 獨角獸富途證券持續領航

由騰訊(00700-HK)、經緯、紅杉連續三輪投資的本地互聯網券商——富途證券對外公佈，其平台2018年1月交易額超過900億，日前累計總交易額已突破1萬億，標誌這家金融科技獨角獸公司一騎絕塵，發展速度持續加快、領先的市場份額不斷提升並穩固。

在剛剛過去的2017年，富途證券實現了全年5000億交易額的小目標。儘管近日全球股市迎來調整，1月恒生指數突破三萬三千點刷新歷史的強勁表現，以及2017年以來中國企業境外上市的熱潮，還是讓港股美股投資市場持續倍受關注。中資企業不僅在紐交所、納斯達克的市值創歷史新高，2018年隨著香港交易所規則修訂以及「同股不同權」架構和H股全流通有望開放，據消息小米、螞蟻金服、陸金所等知名科技公司有很大機會在港股市場上市，勢必激發另一輪港股投資熱情。

同樣以產品與技術見稱，將自己定義為「做證券業務的互聯網公司」的富途證券不僅在近6年的耕耘磨礪中積累了客戶對公司實力與產品的信賴，也為擁抱市場、進一步拓展業務奠下深厚基礎：以「互聯網基因+極致產品體驗+正規券商牌照」構建核心競爭力「鐵三角」，騰訊出身的產品和技術團隊，自研開發了全鏈條交易系統；申請香港券商牌照，嚴守合規和安全底線，以真正參與者的角度深入理解金融證券行業。

出於對港美股投資者需求、習慣和痛點的深入洞察，富途執著於用戶體驗並將其打造至極致。例如，準確、即時的報價是投資者進行交易的最重要依據，富途證券率先成為港交所直接信息供應商，全球首家向內地用戶推出免費港股Lv2行情報價，還直聯美國三大交易所(NYSE、AMEX、NASDAQ)免費提供美股Level 1高級行情以及多達200餘隻指數行情；並將有港股「風向標」之稱的ADR行情全面納入，不僅全部做了價格換算方便比對，還將這200多個各市場的ADR在相應港股頁面關聯，支持一鍵轉換查看。

富途去年發佈的市場上最便捷全線上一站式港股新股認購服務，更是讓越來越多想要在科技公司赴港上市中獲利的投資者享受到前所未有的便利：在富途牛牛APP極速開戶、入金後，用戶只需在新股認購頁面，選擇股票、確認資金和認購股數，發起認購即可；同一頁面下9倍杠杆的融資認購也可一併完成，整個流程需時不到1分鐘。用戶操作與股票賬戶密切聯動，資金數據等完全即時同步，新股上市後的交易也在線上一併貫通。

很多用戶非常期待富途在更多領域繼續實現突破，富途也表示18年會在包括美股期權、量化投資平台等更多業務方向帶來更加極致的體驗與驚喜。富途證券創始人李華誠懇表示，實現1萬億累計交易額的小小里程碑之後，繼續加速前行才是對每一位用戶最大的感謝與回饋。

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