政策密集期 環保主題盛宴有望逐漸開啓

環保部2月24日公布了京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動量化問責首起案件。環保部常務會議通過《“綠盾2018”國家級自然保護區監督檢查專項行動方案》《全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動方案》及《2018年黑臭水體整治和城鎮、園區污水處理設施建設專項行動方案》。綜上，2018年防治污染攻堅戰正式打響，加之環保稅開始征收，排污許可制度進一步深入執行，第二次全國污染源普查展開，環保高壓有增無減。

環保板塊超七成公司2017年業績預喜，在環保高壓等多重因素助力下，優勢環保企業2018年業績繼續穩增可期。另外，環保行業發展受政策驅動較為明顯，十九大之後新一屆政府環保、生態文明的新政策動態值得關注，兩會以及第八次全國環保大會為重要窗口。

布局方面，環保板塊自2017年4月以來不斷調整，目前PETTM在27倍左右，低于41倍的曆史均值并處于近三年來的曆史底部;2017年四季度基金環保持倉比重為1.87%，為近三年來最低水平。

具體到上市公司上，結合今年鄉村振興的大背景，建議優先關注布局農村環保市場相關企業，如碧水源(300070-CN)“農村分質供水工程”示範項目“惠民水站”獲水利部推廣;國祯環保(300388-CN)擁有先進的污水處理技術、豐富的農村與流域水污染治理經驗，有望受益于”十三五“水污染治理市場大發展，營業收入加速增長。

來源：金融界網站

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