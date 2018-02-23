【港股解碼】洛陽玻璃：走出低谷，風勁揚帆正當時

“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。”熬過了最困難的時期，玻璃行業終于看到了複蘇的曙光。伴隨著市場景氣度提升，價格上漲，洛陽玻璃（01108.HK、600876.CN）開始走出低谷，迎來一波久違的增長周期。

市場回暖，洛陽玻璃迎來增長周期

提起洛陽玻璃，想必諸多人的腦海中都深藏著一抹輝煌的記憶。1971年，中國第一條浮法玻璃生産線于這裏誕生，開創了民族玻璃工業的新紀元。1981年，該浮法工藝被中國科學技術委員會命名爲“洛陽浮法玻璃”工藝，與英國的皮爾金頓浮法、美國皮茲堡浮法並稱世界三大浮法玻璃工藝。1994年4月，洛陽玻璃股份有限公司由中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司獨家發起創立，其前身則是1956年國家“一五”計劃期間興建的156個國家重點項目之一——洛陽玻璃廠。

依靠先進的工藝技術，洛陽玻璃曾獨占鳌頭，遙遙領先市場上一衆競爭對手，比如福耀玻璃（03606.HK）、信義玻璃（00868.HK）等。但讓人唏噓的是，在國家産業政策調整過程中，洛陽玻璃轉型不利，又受困于後起之秀的“圍攻”及玻璃價格逐年走低，漸呈衰敗景象，扣非淨利潤連續六年虧損。

單位：人民幣

隨著市場的“春風”再度吹來，行業供給受去産能、環保等政策影響，需求形成較強支撐，價格上浮明顯，洛陽玻璃發揮浮法玻璃和技術加工玻璃方面的優勢和經驗，再度起飛。

當前，洛陽玻璃産品包括車用安全玻璃、建築安全玻璃、裝飾玻璃等系列，年綜合加工能力1000萬平方米。據其1月26日發布的業績預增公告顯示，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加798萬元到998萬元（人民幣，下同），同比增加69.27%到86.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將減虧3,224萬元到3,424萬元。

對于業績預增的主要原因，公司認爲是由于2017年電子玻璃市場回暖，産品售價有所提高，公司適時調整産品結構，同比增加主營業務利潤5500萬元左右。

而對于已經到來的2018年，洛陽玻璃能否穩住增勢，將在很大程度上依賴于玻璃行業現狀。

多重利好，玻璃行業風勁揚帆正當時

從政策層面來看，新頒布的《生態環境損害賠償制度改革方案》，2018年1月1日開始實施的《中華人民共和國環境保護稅法》、《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》、新修訂的《中華人民共和國水汙染防治法》等將在很大程度上“扼”住玻璃行業供給端的咽喉，會直接導致玻璃産品供給的下降，在制造成本上漲的促動下，玻璃價格必將大幅攀升。

從需求端來看，隨著國家繼續對房地産的調控，樓市發展放緩將減少對建築玻璃的需求；但在租購並舉、共有産權、空間布局、保障房建設、棚戶改造等多種長效機制把控下，需求端依然會維持理性，不會出現暴漲暴跌現象。

從成本來看，處于環保對純堿、煤炭和矽砂等各種原料的影響難以消除，及純堿和煤炭行業持續高位運行等因素，2018年玻璃生産成本下降的可能性很小。

另外，當下5D及3D玻璃正處于普及期，作爲玻璃産業下一個風口，洛陽玻璃如果能抓住機遇，做好産業升級准備，改進技術，優化生産結構，將有望再度騰飛。

但值得注意的是，盡管2017年洛陽玻璃的業績較爲喜人，但在H股資本市場，與福耀玻璃和信義玻璃的如日中天相比，洛陽玻璃暗淡了很多，2017年整體呈下行趨勢。

究其原因，除了多年來的積貧積弱，洛陽玻璃一直以來也未能成爲全球産業鏈的制造者之一。在國內市場逐漸飽和的狀況下，國際化腳步過慢，對于周期性行業而言，無法參與全球供貨將使其周期性波動風險增大，讓資本市場“望而卻步”。反觀信義和福耀，前者已將市場拓展到馬來西亞、新加坡、日東等鄰近亞洲國家及美國等發達國家，並長期位居中國最大的汽車玻璃出口商；後者更是足迹遍布美洲、歐洲、大洋洲，已拿下全球汽車玻璃市場近30%的份額。

洛陽玻璃，任重而道遠。

作者：董虹

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