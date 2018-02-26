李書福的如意算盤 吉利入股戴姆勒 36億股利進帳

吉利汽車 (0175-HK) 母公司吉利集團斥巨資入股奔馳 (Mercedes-Benz) 母公司德國車廠戴姆勒(Daimler AG)，並成為單一最大股東後，傳已接洽興業銀行及摩根士丹利通過各自融資為交易籌集資金，利息相當於戴姆勒的股息 (36.4 億港元)，故對於吉利本身的財務風險不大。

吉利股價

據《第一財經》引述吉利集團內部人士表示，這次交易由李書福力主，財務上吉利有壓力，治理上亦擔心跟不上這種快速併購，但李書福在海外併購上十分敏銳，經長時間關注及思考後，認為這次入股沒風險，同時戴姆勒股權高度分散。

據稱，吉利曾希望戴姆勒以折讓價增發股份，但戴姆勒考慮後認為這對其他股東不公平，最終吉利決定經二級市場購買股份。目前未知李書福或吉利能否在戴姆勒董事會佔有席位。

吉利趕在 3 月底成為戴姆勒股東，並在 4 月 10 日獲取戴姆勒 2017 年派發的豐厚股息，涉及約 3.78 億歐元 (約 36.4 億港元)，變相可抵消財務費用。

戴姆勒股價

香港《明報》報導，2017 年戴姆勒的每股派息按年增 12.3% 至 3.65 歐元，股息率高逾 4%，該公司近 3 年派息比率介於 37% 至 41%；吉利 2016 財年每股派息 0.12 元，雖已按年增加近 2.16 倍，惟按李書福當時持股約 39.3 億股計，獲分派約 4.7 億元，可見李書福以巨資入股戴姆勒做股東，背後已打好如意算盤。

(圖：香港明報)

吉利集團常務副總裁兼首席財務官李東輝接受央視財經訪問時表示，集團主要通過海外資本市場安排實現交易資金自我平衡，並無使用境內資金，收購金額亦無傳言的 90 億美元之多。

外電早前引述消息人士稱，吉利是於近幾個星期透過股票市場買入戴姆勒的股份，傳吉利希望下周跟戴姆勒管理層會面，有指這次收購由興業銀行及大摩提供融資。

《星島日報》報導，吉利近年積極海外併購，2010 年收購富豪汽車全部股權，去年又將英國經典跑車 Lotus 及馬來西亞品牌寶騰 (Proton) 收歸麾下，分別購入 51% 及 49.9% 股權，單用於併購已至少千億元。