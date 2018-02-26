【異動股】中國新華電視(08356-HK)續漲17.65% 獲贈三百套中國古建建築

已連升4個交易日當日的中國新華電視(08356-HK)今日大幅高開，高見0.083港元，與去年10月18日高點持平;截止發稿，漲17.65%，報價0.08港元，成交504萬股。

該公司于上周五盤後公布，2018年2月23日，公司與北京日月山水古建築技術研究有限公司訂立捐贈合約，據此，北京日月同意以象徵性代價人民幣一元向公司轉讓包括徽派建築、晉派建築及粵派建築等三百套中國古建建築，以弘揚中國建築文化、彰顯建築美學價值及為傳承中華優秀傳統文化做出新的貢獻。

集團在古建建築及中國文化領域的專家協助下，計劃積極促使古建建築在「一帶一路」沿線國家或地區落地復建，並於落地復建過程中優先考慮與北京日月合作，並制作相應的電視節目以傳承中華優秀傳統文化。為保護古建建築的特定屬性，公司將與北京日月協商落地複建的選址。

公告稱，集團旨在通過多元化拓展業務及拓闊集團收入來源，以為股東創造豐碩價值。此外，集團的策略為繼續緻力進一步發展其電視播放業務，以促使不同業務分部之間産生協同效應。 董事會相信，該捐贈為集團探索發展文化相關産業前景的一次寶貴商業機會。

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