90億美元！吉利李書福持股近10% 成戴姆勒最大股東

摘要：吉利董事長李書福持有德國汽車巨頭戴姆勒約 9.7% 的股權，市值將近 90 億美元。媒體稱，他的戰略目標是與戴姆勒組成行業聯盟，他認為，新競爭形勢下，現有製造商可能僅一兩家、兩三家倖存。

吉利又一次大手筆海外投資，這次是董事長出馬。

美國時間 23 日公布的監管文件顯示，通過一家名為 Tenaclou3 Prospect Investment Ltd. 的公司，浙江吉利控股集團創始人兼董事長李書福持有德國汽車製造巨頭戴姆勒約 9.7% 的股權，目前市值將近 90 億美元。

這一持股比例意味著，在擁有奔馳等汽車品牌的戴姆勒公司，李書福是最大的股東。彭博報導提到，戴姆勒的一位發言人稱，這次收購股份是李書福個人的投資。

路透援引熟悉李書福想法的人士消息稱，他的戰略目標是與戴姆勒組成行業聯盟。他覺得，在新的競爭形勢下，現有的製造商之中可能只有一兩家或者三家倖存，製造商應該聯合起來，投資未來。

華爾街日報稱，戴姆勒方面並未透露李書福會不會進入董事會，而是表示對這筆投資表示歡迎，視其為對公司未來投了信任票，期待與他就此投資討論。

在李書福此次投資戴姆勒以前，他領導的吉利公司也在海外大舉投資，擴大在汽車業的版圖。



2010 年，吉利收購福特汽車旗下沃爾沃汽車公司，去年沃爾沃在華銷量突破 10 萬輛，沃爾沃中國市場以近 30% 的銷量增速在全球市場中領跑。

去年 12 月，吉利與歐洲基金公司 CevianCapital 簽署股權收購協議，將斥資 32.5 億歐元、約 39 億美元收購沃爾沃集團 8.2% 股權，成為原沃爾沃汽車母公司的第一大股東。



李書福麾下已經擁有沃爾沃汽車、Polestar、領克汽車、吉利汽車、倫敦電動汽車、遠程商用車等多個品牌，吉利控股還對寶騰汽車、路特斯汽車及太力飛行汽車進行了戰略性投資。

今年 1 月吉利公布，去年全年汽車銷量突破 124 萬輛，年增率增長 63%，今年的銷售目標是 158 萬輛。

根據吉利的 2020200 計劃，吉利汽車到 2020 年要實現年產銷 200 萬輛目標，進入全球汽車企業前十強，同時成為最具競爭力和受人尊敬的中國汽車品牌。

『新聞來源／華爾街見聞』