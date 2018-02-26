雪上加霜？GE採用新會計準則 過去兩年EPS將下修

通用電氣 (GE-US) 因長期服務合約的計算收入方式，去年面臨美國證券交易委員會的調查，公司上週五 (23 日) 宣布將採用新的會計準則，重新計算過去兩年營收，通用預告每股盈餘將因此下修。

通用股價日線走勢圖

通用電氣在 23 日晚間公佈的年度 10-K 文件中指出，去年年底新會計準則生效，在新規則調整下，重新確認長期合約的收入後，2016 年的每股盈餘將下降 0.13 美元，而 2017 年的每股盈餘則下降約 0.16 美元。

新規則對投資者關注的現金流量沒有任何影響，但影響了通用的收益表現，經重新計算後，2016 年的調整後每股營業盈餘減少 9%，2017 年則是減少 15%，通用在未來的財報皆將使用新會計準則，從 2018 年的第 1 季開始。

通用電氣去年 11 月被揭露，因長期合約收入計算方式，遭美國證券交易委員會調查，而調查範圍在上個月擴大至通用旗下的保險業務情況，金融服務部門 GE Capital 在 2006 年停止發行新業務之後，將計提 62 億美元的費用。

長期合同的會計準則代表著，公司的營收報告不用跟客戶付款時間一致，通用電氣最近開始在財報中顯示兩者之間的差異，報告顯示去年通用紀錄的收入比客戶實際付款高出 35 億美元。通用表示，數字的差異主要來自於「估計的獲利能力變化」，尤其是電力設備部門以及交通運輸的長期合約，航空和石油與天然氣部分也有影響。

通用在 2016 年也同樣地超額紀錄收入達 26 億美元，公司表示主因為「我們對長期產品服務合約的營收能力預估有出入」。

美國財務會計準則委員會在 2014 年發布會計準則第 2014-09 號，並於去年年底後，於所有公司的財報生效，美國財務會計準則委員會稱，此次更新將使美國的通用會計準則 (GAAP) 符合國際報告準則，並「透過披露要求的改進，為財務使用者提供更多有用的資訊。」