中國手機品牌成長帶動 天馬LTPS手機面板奪去年全球市占亞軍

根據市調機構 IHS Markit 統計顯示，去年全球手機面板出貨量達 20.1 億片，年增 3%，其中 LTPS(低溫多晶矽) 出貨量 6.2 億片，年增 21%，受惠於中國手機機品牌華為、小米的成長，推升中國面板廠天馬 LTPS 出貨量激增，去年全球市占率達 17%，擠下樂金顯示器和夏普，成為全球第二大。

面對中國面板廠快速崛起，友達 (2409-TW) 昆山 LTPS 面板廠今年仍將持續滿載，且將延伸進入高階筆電、車用、及機上娛樂系統的應用。

IHS Markit 表示，去年 a-Si(非晶矽) 手機面板出貨量 9.79 億片，年減 4%；AMOLED 去年全年出貨合計達 4.02 億片，年增 3%，主要是因上半年需求疲軟，下半年在蘋果 iPhone X 上市後，才帶動 AMOLED 面板出貨量大幅增長。

根據 IHS Markit 最新 Smartphone Display Intelligent Service 智慧手機顯示幕資訊服務報告，去年 LTPS 手機面板出貨成長，日本顯示器公司以市占率 26%，保持全球第一地位，但年減逾 10 個百分點。

中國面板廠天馬則是急起直追，在華為和小米等中國智慧手機品牌的出貨量擴大下，去年 LTPS 手機面板出貨量達 1.05 億片，幾乎是 2016 年的兩倍，市占率達 17%，年增 6 個百分點，拿下全球第二，超越樂金顯示器 (市占率 16%，年減 4 個百分點）和夏普 (市占率 13%，年減 1 個百分點)。

IHS Markit 高級總監 Hiroshi Hayase 表示，LTPS TFT 是生產智慧手機高解析度顯示幕的關鍵技術，要優化高度複雜的 LTPS 製造工序，必須不斷地累積經驗；就經驗來看，日本和韓國面板製造商比中國製造商具有競爭優勢。

Hiroshi Hayase 認為，天馬和京東方等中國 LCD 製造商在 LTPS 技術方面追趕迅速，足以滿足中國智慧手機製造商的高要求。

友達昆山 LTPS 面板廠在去年第 3 季滿載，今年也將維持滿載生產，同時進一步增加 LTPS 面板的優質產能，友達指出，今年將拓展 LTPS 平台，除 18：9 全螢幕手機外，包括高階筆電、車用、機上娛樂系統等應用也預計在今年出貨。

群創 (3481-TW) 去年向鴻海 (2317-TW) 買入 LTPS(低溫多晶矽)6 代線，目前 L6 以替鴻海客戶代工為主，占去年第 4 季營收比重約 5-6%，未來將有調整可能性，朝高價值產品線發展。