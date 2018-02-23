〈亞馬遜擴無人商店〉傳今年將新開6家店 台廠啃商機

亞馬遜 (Amazon) 無人商店「Amazon Go」在美國西雅圖開幕後引發全球高度關注，根據 Recode 報導指出，亞馬遜今年將新開 6 家店，地點包括西雅圖及洛杉磯，隨著無人商店熱潮崛起，台廠包括元太 (8069-TW)、晶宏 (3141-TW)、鈺創 (5351-TW) 與光學元件等公司，皆可望同步受惠。

無人商店題材也讓 Forte 看好亞馬遜長線展望，預估 5 年內股價將上看 2450 美元，22 日股價收在 1485.34 美元，連續第 3 個交易日創歷史收盤新高。

Amazon GO 上個月在西雅圖開幕，革命性的購物體驗引發熱烈討論，加上營運以來運作順暢，根據 Recode 報導指出，亞馬遜計畫今年新開 6 家 Amazon GO，並在去年已鎖定西雅圖 3 家新店的位置。

亞馬遜在 2016 年 12 月發表 Amazon Go，一直到 2018 年 1 月 22 日才正式對開幕營業，可見得籌備過程相當謹慎，且正密切觀察無收銀員的模式可行度，根據 Recode 報導，目前還不清楚拓展新店的時程，亞馬遜官方也不評論，不過，從傳出再開新店的消息來看，初期試驗成果應相當成功。