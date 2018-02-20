〈狗年產業景氣展望〉電視面板供需趨平衡 中國面板廠新產能良率是變數

面板產業今年將有多條大世代新產線開出，研調機構及面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 對今年產業看法一致，認為供需仍趨於平衡，不過，在中國面板廠大肆擴充產能下，供過於求恐成新常態，因此，包括京東方全球第一條 10.5 代線、咸陽彩虹光電 8.6 代線、中電熊貓成都 8.6 + 代線等 3 條新產線產能良率拉升速度值得觀察，將是影響下半年供需的重要關鍵。

大尺寸面板價格從去年下半年以來持續走跌，WitsView 副總邱宇彬指出，今年大尺寸整體仍是平衡狀態，但是中國面板廠新增產能開出，將牽動各季供需，尤其是京東方合肥 10.5 代線產能開出，更是市場關注的重點，在生產上何時可以趨於穩定，將對原本由台灣及韓國主導的產品造成影響。

邱宇彬預期，在京東方 10.5 代線良率提高下，對下半年的市場供需及大尺寸面板價格影響將加大，他認為，如果京東方 10.5 代線順利在第 3 季拉升產能及良率，由於適逢市場旺季，屆時供需將會較鬆，反之如果良率無法拉升，供需則會較緊。

邱宇彬指出，目前推估大尺寸面板第 1 季供需相對鬆，第 2 季好一些，第 3 季可能是全年最緊，關鍵在京東方的產能及良率，第 4 季供給會再鬆一點。

至於價格，預期最快第 1 季底電視面板價格可望持平，第 2 季價格較首季穩定，第 3 季則要看京東方的產能狀況；筆電面板部分，今年供過於求將較明顯；手機面板在首季相對淡，第 2 季受惠於全螢幕帶動，需求回升，下半年進入旺季銷售。

WitsView 指出，去年電視面板價格已經出現 20-40% 的修正，今年上半年跌勢雖已收斂，但第 1 季前還是維持緩跌，面板跌價將帶動終端產品促銷，電視面板需求將比去年熱絡，整體供需狀況也趨於平衡，供過於求風險主要將會落在 2019 年。

WitsView 指出，去年 12 月 20 日投產的京東方合肥 10.5 代線，預計今年 3 月開始量產，第一個產品將鎖定 65 吋 UHD 60Hz 電視面板，第二個則是 75 吋 UHD 60Hz 電視面板，都是大尺寸電視面板，將導致 65 吋以上大尺寸電視面板戰爭進入白熱化階段。

WitsView 預估，今年京東方合肥 10.5 代線產線計畫生產 200 萬片以上的 65 吋面板，但是否能達到目標仍需視良率提升狀況，預計今年對整體供給狀況影響較小，但明年出貨量預計將提升至 300-400 萬片，將對市場造成實質衝擊；2020 年京東方更可望超越韓廠，成為 65 吋面板出貨冠軍，市占率達 37%；台廠因沒有新增產能，65 吋市占率在 2020 年將下跌至 18%。

面對中國面板廠新產能威脅，友達、群創一致認為，10.5 代線新產能須有較長時間的學習曲線；有關今年總體市場供需，友達指出，今年全年的供需相對比較平穩，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約 6-8%；至於供給面部分，預期有效產能的增幅與需求相當，約 6-8%。

友達表示，今年有幾個運動賽事接連舉辦，希望能刺激一些需求，同時看到成熟市場進入 LCD 電視換機周期，特別是在電視大尺寸化跟規格升級的趨勢，有希望持續進一步來推升，再加上消費市場及商用市場的應用，總體在面板的平均尺寸上還是持續會放大。

群創則是預估今年全球面板面積供應年增 8-10%，需求年增 5-8%，今年的挑戰主要來自供應的變化，整體供需趨於平緩但約略供過於求。