〈狗年企業徵才〉面板徵才啟動 友達預計招募千名工程師新血

每年農曆年後轉職潮向來是各企業展開獵才的重要時間，面板雙虎已積極啟動搶人大作戰，友達 (2409-TW) 計畫招募 1000 名工程師，今年更將徵才領域擴大到軟體設計、資訊應用、商業管理等優秀人才；群創 (3481-TW) 則規劃在農曆年後啟動徵才。

友達表示，今年將大舉招募 1000 名工程師，招募對象除電子、電機、光電、機械、物理、化學、化工、材料等領域之外，更廣邀軟體設計、資訊應用、商業管理等優秀人才一同加入。

在福利制度方面，友達強調，除具競爭力的薪酬及多元的福利制度，同時提供完整的教育訓練、職務輪調及職涯規劃；設有「職工福利委員會」，透過完善的福利制度，照顧勞工生活、促進身心健康及維持勞資雙方和諧，包含節慶禮金、旅遊補助、生育、結婚、喪葬、急難救助等個人福利補助，另外還有社團活動、運動季等體育康樂活動。

友達說，除提供具競爭力的薪酬及完善福利制度，各廠區都設有優質的員工宿舍、美食街式餐廳、友達書城、活力館等多元設施，員工可自由使用。此外，友達也會舉辦運動會、家庭日、生活饗宴等軟性活動，促進同仁工作生活平衡。

友達指出，透過完整的新人訓練及一系列涵蓋學理基礎、實務應用及最新科技趨勢等課程，讓所有加入的新人可迅速融入團隊及熟悉工作，另外，暢通的升遷管道，讓各方面人才都能充分發揮與成長。

群創在過年後也將啟動徵才，但詳細的內容暫不對外透露，預計在 2 月底才會宣布今年度的徵才人數及所需人才領域。