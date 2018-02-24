台灣企業入美國制裁北韓名單外交部重申配合決心

美國總統川普 23 日宣布最大規模制裁北韓名單，共有 56 家企業、船隻與個人被點名，其中來自台灣的張永源與他在台灣和馬紹爾群島的相關企業也在制裁名單中。針對美國點名將台灣企業列入制裁名單，外交部表示會配合國際制裁。

川普在出席「保守政治行動會議」（CPAC）之前向媒體宣布這份「美國史上最大制裁北韓名單」，共有 56 艘船隻、船務與貿易企業與個人在這波制裁名單中。美國政府官員表示，被制裁的包括北韓、中國大陸、新加坡、台灣、香港等都有企業或個人名列制裁名單。

川普表示，若這波對北韓的制裁無效，美國將展開「第 2 階段」行動，他嗆說「下一步制裁行動將會非常慘烈。」

在美國商務部宣布的制裁名單中，台灣人張永源是這波名單中唯一遭到制裁的個人，他在台灣與馬紹爾群島的相關企業也在制裁名單中。商務部指出，張永源透過俄羅斯的北韓貿易仲介企業，協助北韓煤炭出口，而且他不是首犯。

2017 年時，張永源試圖與俄羅斯企業「獨立石油公司」（Independent Petroleum Company）達成價值超過 100 萬美元的石油交易，將北韓煤炭出口。

外交部 23 日深夜表示，政府也將持續針對國內管轄範圍內，各項可能涉及資助北韓的個人與實體等進行調查，展現政府積極配合國際制裁北韓的決心，也善盡國際社會負責任的利害關係者的本份。

外交部也再度呼籲台灣民眾與企業切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。

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