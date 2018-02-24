〈狗年基金怎麼買〉靠定期定額抗震 首選雙印、亞股大中華

近月全球資本市場大漲大跌上沖下洗，許久不見的波動再臨，對於狗年新年之初想要投資基金的人來說，陷入投資難度加大的問題，國泰投顧建議，可以定期定額的方式分批進場，不僅抗震也幫助面對通膨，適時為自己的資產加分。至於該投資哪個市場？群益投信則看好雙印、亞股大中華為首選。

國泰投顧表示，近期全球股債市走勢震盪，主要因為全球股債市評價已處於歷史較高水平，加上市場流動性可能隨著美國聯準會升息、縮表進度而於今年達到高峰，任何風吹草動都可能為市場帶來波動。

國泰投顧認為，沉寂已久的市場波動度，在 2018 年將正式回歸。不過，目前全球經濟依舊「順風順水」、企業獲利持續增加，加上基本面的風險有限，建議投資人仍須保持一定的投資部位，才能使財富不至於被通膨侵蝕。

面對市場投資環境多變化，透過選擇正確的投資理財工具就是重要的關鍵，國泰投顧表示，投資人如果不希望追高殺低的投資行為又不斷重覆上演，定期定額投資法應該是一項不錯的布局策略。

如何善用定期定額抗震盪，國泰投顧指出，可以掌握定期定額勝出 3 要點：

1. 挑對標的很重要：應挑選歷經多空測試、獲獎項肯定，並且禁得起長期考驗的基金標的。

2. 會買也要會賣：投資需要耐心應對，而且要定期檢視基金績效，設定停利點，適時入袋為安、見好就收。

3. 嚴守投資紀律：應建立「停利不停損」的正確觀念，應儘量避免在市場震盪時，就停扣或贖回，錯失攤低成本的機會。

定期定額基金是最簡單的平民投資術，尤其，各家投信近期陸續推出基金手續費優惠活動，包括群益投信、元大、日盛、瀚亞等投信都推出基金定期定額 0 手續費的優惠。群益投信也表示，在投資人難以看清進、出場時機的時候，建議可選擇定期定額方式分批進場佈局。