台股盤後－權值股領頭 比特幣族群敲邊鼓 金狗旺首周大漲373點

台股今 (23) 日隨美股回穩，電子權值包含台積電、鴻海與大立光強勁表態，電池、比特幣概念股也吸引追價買盤湧入，指數開高走高，盤中一度僅差 1 點就收復 10800 點，午盤過後漲幅略微收斂，尾盤最後又急拉 34 點，終場上漲 132.17 點，以 10749.55 點作收，順利站回季線之上，成交值 1234.33 億元。周線上漲 373.46 點，K 線收紅並中止連 4 黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，中場過後漲幅也略微收斂，但終場仍上漲 1.13 點，以 147.62 點作收，成交值 317.13 億元。周線上漲 5.79 點，K 線連 2 紅。

台股類股全面揚升，漲幅最高是造紙類股，達 5.4%，玻陶、油電然氣漲幅也超過 2%，半導體、電器電纜、光電、汽車、塑膠、電腦設備、貿易百貨、電子通路、橡膠、其他電子等漲幅也均在 1% 以上，金融、通信網路、其他類、紡纖、電子零組件、水泥、鋼鐵、化學、化學生醫、電機機械、建材營造、觀光、生醫、食品、資訊服務、航運等也均收紅。

比特幣概念股今日持續成為多方追逐焦點，撼訊開盤直接跳空漲停，拉出第 5 根漲停板，也帶動華擎、青雲、捷波、承啟、麗臺等顯示卡相關各股同步亮燈漲停，另外與比特幣相關的供應鏈，包括金山電、美桀也同步走高。

另外蘋果切入鈷領域效應持續蔓延，電池相關族群美琪瑪也拉第 2 根漲停，順達、加百裕、正崴、新普、長園科也續強，不過康普則是開高震盪收小紅。

電子權值股則是由股王大立光帶頭，盤中一度衝過 4000 元大關，也順利站穩月線之上，台積電並持續守穩季線，鴻海盤中則一度逼近 90 元大關。

鋼鐵族群也因為看好中鋼下周開盤的第 2 季內銷盤價可望續漲，世紀鋼早盤繼續帶頭強攻，盤中再以 68.5 元創下掛牌新高，不過尾盤卻出現急殺，中場反倒以跌停作收。但是海光、沛波、志聯則是亮燈漲停，新鋼、千興、青鋼、新光鋼、第一銅、華祺、有益、大成鋼漲幅也均超過 2%。

金融股也同步穩盤，金控雙雄富邦金及國泰金扮演領頭羊，台新金、新光金、合庫金、兆豐金、元大金、華南金、永豐金、國票金、第一金、中信金等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股在金狗年擺脫農曆年前美股大跌的陰霾，而且年前的強勢族群，包括被動元件及比特幣也持續吸金，另外金融股也因升息蠢蠢欲動而成為大盤穩定因子，整體來看，台股今日已順利收復 2 月 6 日因為美股大跌而出現的長黑 K 棒，接下來的短線壓力區就是 2 月 6 日的跳空缺口，如果指數能持續守穩季線，有機會緩步回填缺口。