三大法人合賣54.75億元 外資連8賣鴻海不手軟 群創也遭殃連5賣

台股今 (22) 日受到美股連續 2 天收黑壓抑，終場下跌 52.06 點，以 10662.38 點作收。三大法人則是外資及投信先轉賣，外資及陸資賣超 59.51 億元，外資自營商買超 0.91 億元，投信賣超 0.04 億元，自營商自行買超 4.92 億元，自營商避險賣超 0.12 億元，合計三大法人賣超 54.75 億元。個股方面，鴻海與群創持續遭受外資狙擊，鴻海連 8 賣，群創也連 5 賣。

期貨部分，三大法人也是外資及投信偏空，外資減碼多單 4872 口，淨部位多單降到 42893 口；投信加碼空單 376 口，淨部位空單來到 34606 口；自營商也回補空單 297 口，淨部位空單來到 3366 口，合計三大法人減碼多單 4951 口，淨部位多單為 4921 口。

外資今天持續砍出權值股，賣超個股包括鴻海、群創、宏碁、友達、仁寶、宏碁、和碩等，且不只電子權值股，傳產龍頭也見到外資賣壓，包括中鋼、統一、大成鋼等，也難逃外資摜殺。其中鴻海外資已連續 8 個交易日站在賣方，群創則是連 5 個交易日賣超。

金融股部分，外資賣壓也有擴大跡象，包括金控雙雄的富邦金及國泰金在內台新金、第一金、元大金、中信金、兆豐金、玉山金、華南金、開發金、國票金等，都見外資賣盤湧現，僅新光金及永豐金獲外資加碼。

ETF 部分，外資則是連續 9 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是一天買超一天賣超，今天又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為旺宏，買超張數 10503 張，第 2 名晶電，買超 5869 張，第 3 名新光金，買超 5747 張，第 4 名臺企銀，買超 5111 張，第 5 名南亞科，買超 3440 張。6 到 10 名依序為，中租 - KY，買超 3314 張；欣興，買超 2981 張；長榮航，買超 2668 張；聯電，買超 2620 張；中鴻，買超 2317 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 48000 張，第 2 名群創，賣超張數 31592 張，第 3 名華邦電，賣超 17845 張，第 4 名鴻海，賣超 17295 張，第 5 名台新金，賣超 8259 張。6 到 10 名依序為，友達，賣超 7891 張；中鋼，賣超 6988 張；元大台灣 50 反 1，賣超 6207 張；仁寶，賣超 6040 張；宏碁，賣超 5608 張。

法人表示，外資今天因為美股續跌，使得對台股僅在開紅盤日買超，之後就重新轉為賣超，且賣超權值股方向沒有改變，顯示外資在指數盤整之際，心態依然維持相對保守，整體來看，目前台股仍處於之前大跌後的整理格局，加上下周廠商也將陸續開始公布 2 月營收表現，預料盤整格局仍將持續。