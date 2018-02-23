台股盤中─蘋概股領軍+金融股力挺 上漲逾百點收復季線關卡

受美股大漲逾百點激勵，台股今 (23) 日上漲 26.5 點，報 10688.97 點開出後，指數持續走高，早盤在蘋概股領軍、金融股等多方陣營力挺下，台股一度上漲逾百點，來到 10774.62 點，順利收復季線關卡。

蘋果股價上漲，推升台灣蘋概股同步走揚，其中蘋概三巨頭大立光上漲逾 3%，台積電、鴻海漲幅均逾 1%；概念股美律、可成、晶電、鴻準與華通等，均呈現上漲走勢。

觀察盤面個股表現，被動元件龍頭國巨財報報喜，董事會也通過配發 17 元股利，財報利多激勵下，早盤漲近 4%，最高價來到 351.5 元。

國巨相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

車業龍頭和泰車總經理蘇純興日前公布新年營運計畫，豐田（Toyota）、凌志（Lexus）乘用車銷售挑戰 13.1 萬輛目標、市占率重返 3 成以上，和泰車今早盤股價開高走高，漲幅近 1%。

金融股部分，受惠外界揣測聯準會將加速升息題材，金融股早盤一片紅通通，其中新光金漲近 4% 最為強勢，開發金上漲逾 2%，日盛金、台新金漲逾 1%，國泰金、富邦金、國票金、玉山金、第一金等則漲近 1%。

分析師表示，台股維持先前跌深反彈的趨勢，在國際股市強勁下，可望持續維持反彈趨勢，不過須留意的是，目前美國聯準會公布會議紀錄顯著偏向鷹派，帶動美債殖利率再創新高，恐壓抑股市動能，台股外資昨日也由買轉賣，建議投資人持續關注外資買盤動向，在選股上以防禦型個股為主，如高殖利率股等。