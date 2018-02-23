別被數字騙了！3 個方法，讓你練就一眼就突破盲點的思考力

文 / 《經理人月刊》邵蓓宣

「專家研究，常聽莫札特等古典音樂，能讓你思考反應變快、變得更聰明。」「自從加州大麻合法化後，35 年來，吸食大麻的人口每年成長兩倍。」不論是在社群網路、新聞報導，幾乎每天都有各式各樣「新知」「新聞」吸引你的目光，只是資訊爆炸的同時，虛假的訊息也屢見不鮮。

當我們痛罵媒體報導不正確，如果能夠擁有識破假訊息的能力，減少被矇騙，更可以避免成為不實消息的傳播者。《一眼就突破盲點的思考力》提供了 3 種揪出偽資訊的方式：

1. 擺脫「採櫻桃」迷思

「採櫻桃」迷思（cherry picking）意思就是專挑對自己有利的資料。舉例來說，假設你覺得攝取太多維他命 D 會造成身體不適，所以當支持這項立論的證據出現時，你會毫不猶豫地認同，忽略資訊本身是否不實。當我們可以輕易取得資訊時，要同時檢視正反兩方的訊息，避免得出偏誤結論。

2. 思考數字的合理性

不少新聞報導或文章習慣用數字來佐證，像是前述的「加州吸大麻人口 35 年來每年成長兩倍」，但仔細一想，這數字有問題。假設 35 年前加州只有 1 人吸大麻，這數字每年成長兩倍，35 年後就會有超過 170 億人吸食大麻（2 的 34 次方），比全球人口總數還多（目前約 76 億）。

所以，要檢驗數字是否有誤，有時候並不需要太高深的數字運算能力，只需要簡單的推算就可驗證。

3. 小心檢視學者專家的意見

物理學家高登．蕭（Gordon Shaw）曾提出，每天聆聽 20 分鐘的莫札特音樂能短暫提高智商。此論點如今廣受質疑，因為人類心智為腦神經科學家、心理學家的傳統研究領域；再加上實驗中，一組人聽音樂、對照組什麼都不做，而「什麼都不做」並不是適當對照組，因為無聊與停滯，會使得智商反應暫時下降。

從上述例子可知，報章雜誌的新聞和學者意見都不能盡信，引用權威意見時，最好能先了解他是否真是相關領域的權威。

（本文取材自《一眼就突破盲點的思考力》，商周出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 2 月

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