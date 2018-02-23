稱讚別人，卻被誤會在「阿諛奉承」！想加強職場好感度，一定要小心的 4 件事

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

你剛到新公司不久，第一次有機會觀察要一起工作的同事，是否也自然地判斷了，這位同事看起來「很好相處」，那名主管看起來「不太好惹」？

美國前聯邦調查局（FBI）探員、心理學家傑克．謝弗（Jack Schafer）指出，大腦會感測到觀察範圍（像是辦公室內）的人展現的肢體語言，接著會判斷這些訊息的屬性，是「友好」「中性」或「敵對」，進而決定如何和這個人相處。換句話說，多散發友好訊號，就能為雙方未來的關係打下良好基礎。

帶有敵意的訊號

敵對訊號 1：兩種敵意表情，恐使人疏遠

相對於生來一張「笑面」、總是像在微笑的人，有些人雖然沒有情緒起伏，卻因為面無表情，被批評「擺一張臭臉」，在好感度上吃了悶虧。謝弗表示，這種臭臉就像是在暗示別人「不要來惹我」，是強烈的敵意訊號。

另外，相處時需要適度的視線交會，但要避免過度的眼神直視，也就是緊盯著對方看。

敵對訊號 2：一開口就爭對錯，易導致衝突

在職場上，時常需要發表意見，但交談中若總使用「我」「你」開頭的對立句型，並說「我這樣是對的」，言下之意就是暗示「你的想法是錯的」，容易加深彼此衝突。即使原本出自好意的建議，在對方耳裡，也像是刺耳的批評。

假設要向主管提案，應先顧慮他的自尊心，以「經理，我想要問問你的意見」開場，討論過後才提出自身觀點。這句話背後，同時敬重了對方的身分、想法，也維護上級的自尊心，才能有後續的良好討論。

如何讓你看起「很好相處」？

友善訊號 1：透過第三者讚美，更顯真誠

讚美對方是最直接、迅速提升好感度的方式，但讚美與奉承僅一線之隔，倘若沒拿捏好分寸，還有可能引發對方的反感。謝弗建議，從第三方的口中聽到你的讚美，較容易顯得真誠。

謝弗回憶，某次他想請 FBI 副局長提升任務經費，為了增加成功率，他在報告前一周，先找出辦公室最八卦的人，和他們閒談副局長的聰明才智。不久，這些好話傳到副局長耳中，「無形」中提升他對自己的好感，而當他正式提案時，多半能順利拿到經費。

友善訊號 2：以親切動作建立友好關係

謝弗分析，在眾多的肢體、表情中， 「傾斜頭部」「真誠微笑」「模仿他人動作」等 3 種方法，是互動中必備的關鍵友善訊號。

謝弗舉例，他在 FBI 工作時，曾鎖定一名涉及性侵的嫌犯，並懷疑決定性的證據藏在對方的電腦裡。他的突破方法是，擺出毫無威脅性的態度，露出真誠友善的笑容，接著拿咖啡請對方喝。很快地，嫌犯接收到這些友善訊息，認為謝弗是可以保守祕密的人，大方提供電腦，因而在牢獄度過餘生。

文章圖片 / 《經理人月刊》

（本文取材自《如何讓人喜歡我》，遠流出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 2 月

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