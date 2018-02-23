你在同事眼中是個怎樣的人？兩大要訣提升好感度，所有人都喜歡你

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

你可能對「6 分鐘護一生」的口號並不陌生，這項公益宣導活動，P&G 已贊助 24 年，最初的幕後推手便是大中華區傳播與公關副總裁許有杰。

工作近 30 年的他，在公司是一位受人喜愛的領導者。「雖然是高階主管，但是他很謙虛，在他身上感覺不到架子。」P&G 中國傳播與公關資深經理鐘浩源如此形容許有杰，看見他常請教晚輩最新流行時事，永遠抱著向別人學習的態度。

換位思考，保持謙虛學習的態度

許有杰的團隊超過百名成員，但他始終提醒自己，要對所有人一視同仁。要做到這件事，就要懂得「換位思考」，也就是以員工的角度看事情。遇到部屬犯錯的時候，他回想自己以前做錯事、忐忑不安的心情，就能夠更為寬容，「部屬表現不好，已經很難過了，我再罵他也沒意義。」

不僅如此，許有杰還自創一套指導下屬的方法。當他指正別人之前，會先在對方頭上開啟一盞「教學燈」（coaching light），用和緩口氣告訴對方，開啟這盞燈之後，都是指導時間，並非苛刻責備，請對方不用過於在意。

更重要的是，即使成為高階主管，許有杰仍保持謙虛態度，像是和年輕人請教 APP 用法、電商趨勢等。他強調，社會歷練愈久的人，更要有意識地保持謙遜，這不僅能讓你受歡迎，你也將收穫更多，「以真心待人，對方一定感覺的到，這是最簡單卻不變的道理。」

許有杰認為，當你成為有資歷的經理人，不管是在專業能力或業界人脈上，都有一定程度的積累，有機會要盡量幫助別人。以他的工作來說，身為公關，時常會被拜託「聯繫」某個人，這時他從不拒絕。

失去部屬信賴的 3 大錯誤行為

1. 不敢承擔責任

你是部門主管，和組員共同討論企畫，呈報給老闆時被否定、責罵，要把責任攬在自己身上。若是把失敗原因推卸給部屬，在部門其他人眼裡，形象會大打折扣。

2. 榮耀歸功於己

主管若是過於強調個人的能力，忽略團隊的功勞，將導致部屬不再信服你。職場並非唱獨角戲，每個人都有成功的機會，該給員工的榮耀，就要確實做到。

3. 對同事說謊

不論是待人處事，或執行任務，誠實才能博取尊重。比方說，你說自己忙，交待部屬加班完成工作，自己卻在社群打卡出遊，很快就會失去他人信賴。

從不拒絕請求，成為值得信賴的人

「即使要我找一個從沒聽過的人，我都不會先說我不認識。」許有杰回想，最近公司請他邀請一位知名企業家，他雖和對方無交情，仍嘗試透過人脈聯絡，終獲對方回覆。當他掌握每次請求，盡力完成，久而久之，就成為他人眼中值得信賴的人。

當別人有困難，會想到來拜託你，就表示你建立一定程度的個人品牌。許有杰分析，個人品牌可能指某種專長、工作態度，或人格特質。要先清楚想成為哪一種人，再朝著目標經營。

也就是說，想提升職場好感度，要先找到一個大目標，再從興趣、優點發展，逐漸培養出無可取代的特色，「不論身處何種職位，都要思考當別人談論起你，第一時間會想到什麼。」

他以自身為例，為了當一個「好溝通」「受信賴」的人，在 P&G 工作多年，都謹記這些要點，並做到言行一致。例如，認識新客戶、在初次見面之後，許有杰會把對方的名片資料及談話風格，一併輸入到電腦，等到下一次商談，就能迅速切入重點，彼此溝通更順暢。

許有杰表示，當你知道「想成為什麼樣的人」之後，注意工作、生活中的待人處事細節，掌握每一次相處、表現機會，就能一點一滴累積好感度。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 2 月

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