能做到別人做不到的事，是因為你很聰明？抹殺你人生的 8 種錯誤心態

文 / 《經理人月刊》高士閔

《心態致勝》作者卡蘿．杜維克（Carol Dweck）認為，「心態」才是影響個人學習、成長、人際關係、終身成就及人生道路的最重要關鍵。

因此在學習刻意練習之前，先從調整心態開始，認識是哪些心態限制自己成長，而成功的人又是如何面對困境、挑戰與未來。我們還列出 8 種「阻礙」自己的情境，檢驗你是否也落入這些迷思當中，若是的話，不如從現在開始修正，迎接更好的自己！

迷思 1：辛苦付出卻沒達成目標，一定是自己不適合這行業

遭受挫折，定型心態者找理由；成長心態者找原因。

《心態致勝》指出，定型心態者認為能力是天生，所以當他們遭遇失敗時，會覺得自己的能力受到挑戰，但為了不讓別人認為是他們的能力不足，最好的方法就是把責任往外推，或說自己本來就不適合這個行業，難怪努力也沒用。比如說，業績沒達標，會怪罪客戶不識貨，或自己本來就沒有這方面的天分。

相反地，成長心態者會觀察過程與方法。當他們遭遇困難時，會反省會不會是自己不夠努力，或方法不夠好，主動思考如何改善，克服障礙。

迷思 2：主管點名請我發言，他一定是在考驗我

假設有一天開會，突然被老闆點名，要你對正在討論的議題提出意見，腦海裡第一個出現的想法是什麼呢？

定型心態者，會反射性以為老闆在考驗能力。談到考驗，就會有高低和比較，所以會下意識認為，其他人都在盯著你瞧，等你出洋相，老闆正評估你的一舉一動。這些想像，會使你更緊張，甚至導致行為失常。

反之，假設你是成長心態，會認為每個人看事情都有自己的角度，如果意見相左也無妨，大家都是為了把事情做好，發表意見比較容易侃侃而談、不顧忌。因此，面對一樣挑戰，定型心態者視同事為競爭者，成長心態者視同仁為合作夥伴。

迷思 3：工作出錯，等於履歷留下汙點，顯示我的能力不足

定型心態者認為出錯是因為能力不足；成長心態的把錯誤視為改進機會。社會心理學家羅伯．伍德（Robert Wood）和艾爾伯．班杜拉（Albert Bandura）曾對商學院學生（具管理實務經驗）做試驗。先讓學生模擬自己是經理人，必須分配員工職位，然後根據生產成果再修正行動，找出最佳激勵員工的方法。

有些學生實驗前被告知，表現愈好，能力愈高（定型心態）；另一些學生則被告知，作業是給他們嘗試錯誤的機會（成長心態）。雖然兩組學生生產力都沒達標，不過，定型心態經理人擔心嘗試不同方法，會出現更差結果，所以停止修正；成長型經理人，不擔心被評量，所以持續從反饋中找錯誤，修改策略，發現最佳激勵方法。

迷思 4：接手新部門，最好展現自己很厲害，避免被懷疑不夠資格

定型心態者愛比較誰能力強，成長心態者重視解決問題。

微軟（Microsoft）執行長薩帝亞．納德拉（Satya Nadella）在 2014 年接手時，因為每年的年度考核會淘汰 20% 員工，所以內部競爭意識激烈，整個公司瀰漫「誰也不服誰」的氣氛。內部惡性競爭，阻礙公司創新動能，導致各產品都不斷被競爭對手超越。

為了改善公司體質與風氣，他上任後，不急著展現自己的才能，反而親自帶著主管和工程師拜訪客戶，主動向客戶承認不足，希望客戶給予建議。最後為了滿足客戶需求，甚至不再堅持 Office 系列只能用在 Windows 系統，成功在 3 年後讓股價翻倍。

迷思 5：被別人糾正的時候，認為是對方有偏見，或雞蛋裡挑骨頭

心理學家克勞德．史蒂爾（Claude Steele）和約書亞．艾隆生（Joshua Aronson）研究發現，只要是人幾乎都會有刻板印象。但定型心態者會認為個人特質是天生的，無法更改，反而會放大刻板印象對自己的影響；對於負面評論，採取拒絕、逃避事實的行為，導致失去成長機會。

反之，由於成長心態者不相信「永遠比較低劣」「天生不擅長」，刻板印象比較不會影響他們的表現。甚至會更努力找尋改善方法，試圖迎頭趕上。比如說，非裔學生的文章被白人老師修改，面對老師的批評，定型心態者會對老師是否存在種族偏見存疑，成長心態者會努力找出具有建設性的意見，尋求改進。

迷思 6：做到別人做不到的事，是因為我很聰明

《心態致勝》裡提到，詢問人們：「你們什麼時候覺得自己聰明？」定型心態者會說：「當我沒有犯任何錯誤時」「當我完成其他人辦不到的任務時。」也就是說，當下的完美表現，使定型心態者感覺自己聰明。

反觀成長心態則會說：「當事情很困難，我很努力嘗試，能夠做到以前不能做到的事情。」成長心態重視的是學習的過程，克服挑戰後有的進步。

所以，定型心態者在被稱讚聰明後，會拒絕挑戰，擔心如果犯錯，暴露缺點，不再被認為是聰明人。定型心態的人認為，做到別人無法做的事情，是因為他很聰明；但成長心態的人會認為，能做到別人做不到的事情，是因為他努力克服困難。

迷思 7：偉人、天才的點子，都是獨自思考時靈機一動想到的

關於能力與成就的迷思很多，特別是這一點：某個天才，突然在思考時想出驚天動地的好點子，改變全世界。但現實中，那些所謂的天才，無不是花了很多年的時間，加上團隊研究，和同事及良師益友進行無數次討論、探索，才有最終的成果。

比如說，《解剖發明家：愛迪生傳》指出，愛迪生其實雇用了 30 名助理，其中包括其他科學家，在一個由企業資助的實驗室裡，24 小時不間斷地輪流工作。而燈泡的發明更不是突然成功，而是結合許多費時的研究，每一項研究與發明都包含了一位或多位化學家、數學家、物理學家、工程師的參與。

迷思 8：理想的工作是與興趣相符，做起來能快速上手

於定型心態的人而言，理想是立即完美、永遠合拍，仿佛命中注定，一切圓滿，聽起來就像「從此過著幸福快樂的日子。」如果不是，那就不符合自己的理想。

因此，不論是工作與生活，幾乎都能用二分法解決：真命天子或不是真命天子、適合的工作與不適合的工作……。

但具有成長心態者，認為這些都是可以發展的：你，你的工作，你們的關係，全都能成長與改變。

所以對成長心態者而言，他們相信工作要有熱情，但不期望工作與自己完美契合，而是會努力化解兩者之間的落差，工作要靠長時間的努力才能成為理想工作。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 1 月

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