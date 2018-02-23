柯P、唐鳳的口譯員，是怎麼練英文的？

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

你可能很難想像，一個國小英文只拿 40 分，沒有留學經驗，考翻譯研究所也落榜過的人，現在卻能為台北市長柯文哲、行政院政務委員唐鳳等人翻譯。成為專職口譯人員，「靠的不是天賦，而是找到對的方法大量練習」，接過上百場會議翻譯的口譯員簡德浩表示。

自小有語言天分、旅居國外、出國留學這些標籤都無法貼在他身上，但站在台上的簡德浩，一樣給人留下「英文發音像是母語人士」的深刻印象。他認為，要成為口譯員，不一定要擁有這些背景，只需要釐清自己跟目標的差距，再「嘗試各種方法補足弱項，而不是感嘆自己天生差人一等。」

從挫折中發現不足之處，探索不同階段的練習方法

小學英文不及格的挫折，到國中甚至雪上加霜，變成連老師用英文開他玩笑，引發全班哄堂大笑的當下，他都似懂非懂時，才引發他不甘於程度比不上同儕，想要補強英文的強烈決心。

對此，簡德浩分析，聽力與口語表達是自己的弱點，為了加強這項能力，他從模仿母語人士開始，無論是電影、廣播還是演講，他會將聽到的英文全部重複一遍，試著模仿出一樣的發音、語調甚至是情緒。

在這段練習過程中，他發現學英文其實更像是在學音樂，如果英文的口說要像真正的母語人士，需要大量記憶的其實不是單字，而是聲音起伏，將每句話的音高、頓點、節奏都存入到腦中的資料庫。

儘管在學習英文的道路上，逐漸摸索出心得，後來考上了中興大學外文系，但當他帶著自信考台灣師範大學翻譯所時，卻得到落榜通知。他這時才體悟，若要從業餘進入專業，要補足的不僅是基礎語文能力，還要熟悉各專業領域的知識和特色。

因此，簡德浩開始刻意去做不同領域的研究，平常培養起看社論、理論型讀物的習慣，了解在正式場合中，每個產業的言語表達方式，才能精簡地傳達講者說的內容。例如，金融界需要用客觀的事實論述，通常會將數據放在句子的一開始；而學術界的研討會中，則會出現各式各樣的專有名詞、研究報告。

「養成一項能力的最重要關鍵，不僅是投入大量時間，還要在不同階段中，探索正確的方法，進行有效練習。」

精進專業要懂得虛心求教，自滿心態容易忽視缺失

當他成功考上夢寐以求的台師大翻譯所，也開始接觸大大小小的會議口譯案子，簡德浩坦言，他曾經歷一段超級自滿的階段。他那時認為自己已經踏入了翻譯產業，能力也獲得賞識，覺得自己好像已經足夠厲害，「但驕傲會讓你看不見自己還需要修正的地方。」

直到研究所的必修科目被當、有些客戶不想和你再次合作，簡德浩才回頭審視努力成為口譯員的初衷。當口譯員不是要炫耀自己的語言能力有多好，而是讓你服務的對象，是否因為你的幫忙，不再因為語言隔閡而無法溝通。

簡德浩這才醒悟，比起不停探索哪個練習方法正確，練習的心態跟動機是否正確，才是更重要的前提。釐清了自己的角色定位後，他在每次的會議翻譯過程中，都會仔細觀察每位觀眾的反應，會後更會主動詢問客戶及在場同業夥伴的評價及建議。像是為了抓出自己發音的陋習，特別找了語言交換夥伴練習，互相糾正彼此講話的方式；又或是將自己上台講的話都錄下來，回家打成逐字稿，仔細檢視自己講話有哪些冗言贅字、下次改成怎樣的講法會更顯俐落等等。

對簡德浩而言，想成為真正的專業人士，絕對不能自我膨脹，而是要有放大自己錯誤的勇氣，「不斷更新、改善現有的已知，才能讓自己持續進化。」

口譯員簡德浩的自我鍛鍊法

1. 大量模仿感興趣的題材

從感興趣的電影、節目著手，單純模仿聽到的句子及對方的聲調高低起伏。

2. 深耕不同領域知識

研讀專業領域書籍，了解該領域專家的說話方式，並熟背專業術語。

3. 精雕細琢發音方式

找搭檔（母語人士）練習口語表達能力，修正不正確的發音、去除冗言贅字。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 1 月

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