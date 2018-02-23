全球市場動盪下 新興市場首選亞洲 台灣名列前茅

在金融市場不穩定的環境下，投資新興市場必須更為審慎。《彭博》報導指出，以經濟指標來看，亞洲新興市場是最穩定的地區，主要優點之一，就是經常帳盈餘足夠。

穆迪 (Moody’s Investors Service) 編制的數據顯示，在 22 個新興經濟體中，台灣及泰國在經常帳盈餘名列前茅，與此相反，巴西及匈牙利擁有最多的債務。

SBI 證券的獨立金融顧問部門總經理 Tsutomu Soma 指出，投資人已經大量買入新興市場資產，但是並非所有新興經濟體，都會持續吸引外資。亞洲市場在政治與經濟的表現較佳，拉丁美洲、歐洲面臨政治問題，中東則有地緣政治風險。

雖然新興市場資產，已經從 2 月初的動盪中收復部分失地，但美國 Fed 收緊政策不變，基準國債的殖利率已漲至近 3%，另一波的動盪將隨時到來，尋求避險之處也成為重點。

經常帳盈餘表現

由幾個主要指標來看，在經常帳占 GDP 比重上，台灣盈餘最多，超過 GDP 的 10%，而土耳其預計有最多負債，占到 GDP 的 4.5%。

新興市場經常帳盈餘表現 (圖表取自彭博)

渣打銀行在新加坡的亞洲外匯策略師 Divya Devesh 表示，在市場動盪時，經常帳盈餘穩定、外匯存底充足、外資持有部位相對較少的國家，貨幣會有較佳表現。因此相對上更看好泰銖，菲律賓披索恐將繼續表現不佳。

財政狀況

在財政狀況上，主要可提供債券投資人更多線索。由數據上，巴西 2018 年預算赤字最大，佔 GDP 的 8%，只有捷克和韓國才出現盈餘。台灣預算赤字占 GDP 約 1%，還算排名居前。

財政平衡 (圖表取自彭博)

穆迪在新加坡的主權分析師 Anushka Shah 認為，擁有更強基本面的主權國家，在資本流動不穩定下，適合持有更高的部位。

負債率

在負債占 GDP 比重上，巴西也是負債率最高的新興國家，占 GDP 近 80%，俄羅斯占 14% 最少，中值在接近 40% 左右，台灣、南韓、中國都在這附近。

政府負債情況 (圖表取自彭博)

外匯存底

在外匯存底上，Shah 認為，具備更多外匯存底，更能抵禦外部衝擊，這有助投資人看好其資產。 仰賴外資購債的政府，例如印尼、阿根廷和土耳其，就容易因外資突然中止而陷入困局。