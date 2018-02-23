《憤怒鳥》開發商Rovio股價狂跌50% 投資人虧大了

據彭博社報導，《憤怒鳥》(Angry Birds) 開發商 Rovio Entertainment Oyj 上季表現遜於預期，並調低今年收益預測。

Rovio 股價昨在芬蘭開盤時急挫 40%，然後跌幅擴大至 47%，迎來去年 9 月上市以來最大的賣壓。股價昨在 5 歐元水平徘徊，較 11.5 歐元的招股價低逾 5 成。終場收 4.94 歐元或 - 50.34%。

《憤怒鳥》開發商股價狂跌 50%

截至去年 12 月底的第 4 財季，Rovio 的收益按年增長 17% 至 7390 萬歐元，比預期差。Rovio 目前的收益愈來愈依賴遊戲業務，授權產品的收入下降，且要面對激烈的市場競爭，需投入更多開支誘使用戶積極參與遊戲，購買遊戲中的商品和服務。

Rovio 預期 2018 財年的收入將會下跌，調整後盈利預計只有收入的 9% 至 11%，營收估為 2.6 億至 3 億歐元。相較之下，湯森路透的數據顯示，分析師預估 Rovio 今年營業利潤率為 14.5%，營收估為 3.36 億歐元。令市場大失所望，觸發股價急挫。

Rovio 去年 9 月以每股 11.5 歐元的價碼公開發售股票，當時買進 Rovio 股票的投資人已虧損約 50%。