高盛：本輪新興市場股票拋售潮已經結束

摘要：2 月以來新興市場股市緊跟美股出現重挫，直到最近才日漸平穩。高盛認為，這次新興市場的股市調整不過是一次正常的調整，未來新興市場股市的增長點將從亞洲轉移向拉美、中東歐、中東和非洲。

經歷了 2 月上旬的大跌之後，新興市場股市趨於平穩。市場充滿疑問，這是不是意味著這輪新興市場資產的拋售潮已經過去？

在高盛看來，這場拋售潮的確已經過去。

首先，結合曆史經驗來看，高盛認為：

和美國市場不同，時常出現 10% 甚至以上的回調在新興市場都不是什麼新鮮事。在過去數十年中，除了 1991、1993、1996 和 2017 年，新興市場都出現過 10% 以上的回調。這次新興市場經歷的回調雖然速度更快一些，但是和之前幾乎每年一次的回調大體情況類似。

第二，高盛認為，美國利率走高是新興市場資產遭到拋售的背後動力之一，不過這一動力的影響也在縮小。高盛認為美國十年期公債殖利率將在年內持續走高，但速度要比當前慢得多。

第三，高盛指出，隨著新興市場經濟體基本面的改善，美國股市和債市下挫對新興市場經濟體的影響力相對較小。

最後，相比於發達經濟體，新興市場經濟體的資產收益更高，而根據「高風險高收益」原則，高盛仍然青睞新興市場經濟體的資產。

高盛指出，如果這次新興市場的拋售潮只是一次「正常」的回調，那麼市場通常在高峰後兩個月左右探底，並在 6 到 7 個月後恢復到回調前的水平。但如果是熊市的話，那麼市場要經歷 5 到 6 個月才能探底。

由於新興市場範圍廣闊，高盛指出，其股市增長點輪轉是常有的事情。在過去幾個月中，新興市場的股市增長點明顯從亞洲轉移到了拉美、中東歐、中東和非洲。未來，在巴西、智利、墨西哥和俄羅斯等國，股市有望繼續上漲。

在新興市場國內，同樣也有類似的風格切換。目前，相比於科技和出口企業，高盛更看好銀行等金融股，尤其是巴西、南非和俄羅斯等金融收益更高的國家。

『新聞來源／華爾街見聞』