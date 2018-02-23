盤前財經大事搶先讀2018年2月23日

今日操盤前瞻

法說會：神隆、台微體、遠傳

央行公布去年第四季經常帳

日本 1 月 CPI、PPI

歐盟 1 月 CPI

國巨 2017 年財報創 5 高紀錄 大方配發 17 元股利也創新高

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布去年財報，包括全年營收、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等 5 項指標，皆創下歷年新高，同時國巨董事會也決議將配發 17 元股利，包括 15 元現金股息及 2 元股票股利，也同創新高，以昨 (22) 日收盤價 327 元計算，現金殖利率為 4.6%。閱讀全文...

〈MWC 登場〉攻電競 威剛首度參展 攜手 XPG 展出解決方案

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 除在記憶體領域穩步發展外，積極布局電競、工控、車用電子、AI 機器人等領域，預計都將在今年下半年陸續發酵，昨 (22) 日宣布將首次參展 2018 世界行動通訊大會 (Mobile World Congress，MWC)，攜手 XPG 展出全方位手持裝置解決方案。閱讀全文...

AOI 設備由田決議公開收購晶彩科股權 最高買到 35%

PCB 及面板 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 昨 (22) 日董事會決議以每股 15 元的價格，公開收購同業的晶彩科技 (3535-TW) 最多達 35% 的股權，而此一收購價格與晶彩科今天的收盤價 12.5 元相較，則有 20% 的溢價。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉希望這非道瓊最慘烈長空畫面？？

大家多茫然了、我們的財富縮水了；我的眼睛裡本來是、道瓊指數會有三萬點、四萬點、萬萬點行情。但這一些多已經永別了；不必抱歉了，永別了我的美國股市大多頭行情。在一個正常商品、有價證券價格起落循環中；股價下跌通常是伴隨著，債券價格上揚；也就是債券殖利率下跌。閱讀全文...

Fed 副主席說 美國通貨膨脹偏低 無需過慮 需持續緩慢升息

聯準會 (Fed) 新任副主席 Randall Quarles 週四說，近來的通貨膨脹數據偏低，無需太過擔憂，Fed 還是應當持續緩慢升息。Quarles 在東京發表演說時指出，經濟表現非常良好，勞工市場強勁，通貨膨脹偏低可能只是暫時現象。閱讀全文...



