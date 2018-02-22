中華車新春團拜 設定今年3大目標

中華車 (2204-TW) 今 (22) 日舉行開工新春團拜，裕隆集團指出，中華車去年繳出好成績，今年設定成車持續成長 2.3% 至 5.1 萬台的目標，而電動二輪事業挑戰銷售 1.2 萬台，年增近 30%，轉投資中國東南汽車更預計銷量可突破 16 萬台，續創歷史新高。

中華車去年四輪成車內外銷提車共達 49816 台，年增 3%；而電動二輪及大陸事業也都有不錯的表現，電動二輪共銷售 9260 台，年增幅高達 56%，東南汽車也銷售近 15.5 萬台，雙雙創下建廠以來新高。

展望後市，中華車看市場挑戰不少，包括更嚴苛的環保法規、CPTPP 區域貿易協議，以及新能源化、智慧聯網化的汽車產業趨勢，不過，新挑戰代表有新機會，將會對 MMC 品牌、商用車和電動二輪車事業進行長期策略布局。

在激烈競爭的環境下，中華車仍設定穩健的成長目標，其中，成車方面將以 Veryca 大改款和 Outlander 小改款來推升買氣，目標內外銷提車 5.1 萬台。

同時，電動二輪事業今年將挑戰年銷 1.2 萬台目標，並將加大投入通路和品牌建設；而中國轉投資東南汽車今年內外銷提車預計要銷出 16.4 萬台，屆時將再次突破歷史紀錄。