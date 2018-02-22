再會了彭淮南賴清德向14Ａ央行總裁致敬

中央銀行總裁彭淮南即將於本周日 (2 月 25 日) 卸任，彭淮南今 (22) 日出席最後一次行政院院會，行政院長賴清德在會上對彭淮南貢獻國家表達最高的敬意及謝意。

賴清德說，彭淮南服務央行長達 43 年之久，擔任央行總裁職務達 20 年，任內採行彈性的貨幣及匯率政策，並推動前瞻性金融體制改革，成功帶領央行達成法定賦予的任務 。近 20 年來，台灣遭遇亞洲金融風暴、921 震災、科技泡沫、SARS 危機、美國次貸風暴及全球金融海嘯等劇變，央行在彭淮南的帶領下，都能即時因應。尤其在兩次金融危機期間，央行多次降息，提供金融市場充裕流動性，並採取有效措施以穩定外匯市場，使台灣受創相對輕微，經濟迅速復甦。

賴清德指出，彭淮南在任內也推動許多開創性業務與制度變革，包括建議擴大中小企業信保機制、協助改革就學貸款制度，在 921 大地震當天也立即推出新台幣 1,000 億元重建家園優惠貸款，同時建置外幣結算平台等建樹良多。

賴清德說， 彭淮南卓越的政策管理及業務推動成效，讓國際知名學者、組織及信評機構對央行貨幣、信用及外匯政策多所肯定，2016 年德國貝特曼基金會 (Bertelsmann Stiftung) 讚譽台灣央行為亞洲國家聲譽最好的央行之一。彭淮南本人也得到多項殊榮，全球金融雜誌 (Global Finance) 14 度給予 A 級評等，今年元月更榮獲國際權威的中央銀行出版公司 (CBP) 終身成就獎，都是高度肯定彭淮南為央行領域中的傑出領袖。

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