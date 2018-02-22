美銀美林：油價暗藏2大利多支撐 但明年布倫特原油跌至60美元

據 FX168 財經網報導，美銀美林分析師 Francisco Blanch 週三 (21 日) 在報告中指出，布倫特原油 2018 年的均價料在每桶 64 美元，因美國和全球的通膨預期上升以及美元潛在的疲軟，可能會在未來一兩年支持油價。

不過，Blanch 也指出，2019 年布倫特原油的均價可能下滑至每桶 60 美元，因石油輸出國組織 (OPEC) 主導的減產退潮，且美國供應對價格上漲做出了反應。

近月倫敦布蘭特原油走勢

週三國際油價小幅上揚，其中布倫特原油收高 0.3%，報每桶 65.42 美元，而美國 WTI 原油收跌 0.2%，報每桶 61.68 美元。當前市場正等待美國原油庫存資料公佈，預料上周庫存增加。

連續月紐約輕原油走勢

同時，報告還指出，由於石油市場目前處於倒掛狀態，且此種趨勢可能持續 2-3 年，因此風險偏向上行。美銀美林預計，到 2023 年油價處在每桶 50-70 美元之間。

供需方面，美銀美林預計，預計到 2020 年，全球石油需求平均增長 130 萬桶 / 天，在 2021-2023 年間放慢至 80 萬桶 / 天。相比之下，過去 3 年平均每年增幅為 160 萬桶 / 天。

此外，該行還預計，到 2023 年美國每年頁岩油供應量料平均增長 70 萬桶 / 天。因此，OPEC 需要平均每年增加石油產量 43 萬桶 / 天，從而實現 2023 年之前全球供需平衡。