惠譽：石油需求不再增長 油價料更波動

根據惠譽評級的一份最新報告，隨著電動汽車的日漸普及，全球石油需求可能在 2029 至 2030 年觸頂。

不過，即便到那時，石油需求也不會急劇下降，2040 的石油需求將與今天大致持平，因為世界仍然需要消耗大量石油。然而，需求不再增長，將是石油市場的一次重大結構性變化，可能會使油價更加波動，平均而言更低。

連續月紐約輕原油走勢

據新浪財經報導，惠譽在報告中表示，2017 年的發展顯示，技術變革和產品知名度的提高可能導致到 2025 全球電動汽車年銷量達到 1000 萬輛。

去年，在電池成本持續下降、消費者偏好和環保政策等一系列因素推動下，多個國家政府以及全球多個汽車製造商宣佈了汽車電動化目標。石油輸出國組織 (OPEC) 將其對 2040 年全球電動汽車規模的預期從此前的 1.4 億輛上調至 2.5 億輛。

惠譽表示，在最佳情境下，即如果電動汽車成本和續航里程可與內燃機車媲美、消費者更喜歡開電動汽車、決策者授權和支持電氣化、汽車製造商看到專注於一個驅動系統的成本效益的情況下，到 2040 年全球電動汽車數量超過 10 億輛，占到全球汽車總量的一半以上也並非不可能。

但惠譽強調，這不是其「核心預測」，因為電動汽車被採用的速度和模式將更加微妙。