紐西蘭航空11月開航台灣增直飛奧克蘭航線

又有一家航空公司宣布重返台灣市場！紐西蘭航空公告將於 11 月 1 日開航台北－奧克蘭航線，官方網站也已開放訂購。新航線計畫使用波音 787-9 客機執飛，提供經濟艙、豪華經濟艙與豪華商務艙三艙等服務，未稅票價分別為 27,000 元、 49,000 元、 95,000 元起。

剛獲得國際獨立航空評比網站 AirlineRatings.com 評選為全球最佳航空冠軍的紐西蘭航空， 1998 年曾經開航過台北－奧克蘭航線，但於 2006 年退出台灣市場。目前台灣旅客若要前往紐西蘭，通常必須由第三地延遠或轉機才能抵達。

根據紐西蘭航空官網資料，台北－奧克蘭航線規畫每周 5 班次來回，去程航班編號 NZ78 ，下午 6 點 30 分自台北出發，隔日早上 10 點 20 分抵達奧克蘭；回程航班編號 NZ77 ，上午 10 點 35 分自奧克蘭機場起飛，下午 4 點 50 分抵達台北。旅客也能經奧克蘭轉機前往基督城、皇后鎮等紐西蘭城市。



▲官方網站已開放訂購機票，提供經濟艙、豪華經濟艙與豪華商務艙三艙等服務。（圖／翻攝自紐西蘭航空官網）

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