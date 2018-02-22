美股大空頭格蘭瑟姆熱情擁抱新興市場 退休金要重押在此

華爾街知名資產管理公司 GMO 聯合創辦人格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）雖然向來有「美股大空頭」之稱，但卻看好新興市場股市，並告訴自己的孩子，要將自己超過一半的退休金資產配置在新興市場。

現年 79 歲的格蘭瑟姆在致投資人信中表示，他所擁有的新興市場股票足以承受個人職涯風險，這是真正可以實現獲利的投資舞台，過去 10 年來，每年可獲得 4.5% 的回報。

格蘭瑟姆指出，新興國家和已發達國家經濟成長和估值的差距，旗下管理 740 億美元的 GMO 資產管理公司的模型顯示，未來 7 年新興市場將成為該基金的獲利主力。

根據彭博綜合預測，新興經濟體到 2019 年每年經濟成長率至少 5%，是發達國家的 2 倍。

新興市場和發達國家經濟成長率和股市估值的差距開始同步向上。 （來源：彭博社）

格蘭瑟姆指出，發展中國家對發達經濟體的增長差異和估值差距。他的 740 億美元投資公司的預測模型表明，他們將在未來七年內帶來回報。根據彭博綜合預測，新興經濟體到 2019 年每年將增長至少 5％，是發達國家增速的兩倍多。

GMO 同時也指出，像南韓、巴西、秘魯、南非等國，歷經大選過後呈現的政治新局後，不但貨幣估值誘人，且通貨膨脹率下降。

GMO 認為，新興經濟體而且還有成長空間，從人口數來看，新興市場國家及其邊緣堂兄弟居住的人口多於發達國家，但世界上僅有一小部分股票基金的資金流入。

新興市場雖有全球近 60% 的人口，但全球股票基金流入的比重卻不到 10%。（來源：彭博社）

GMO 資產配置分析師 Matt Kadnar 認為，新興市場債券則相對並不樂觀，由於估值已高，該公司調整了持有量。

但事實上，過去五年來，新興市場高收益債券的殖利率僅次於美國。據紐約梅隆銀行新興市場債券機會基金管理公司 Josephine Shea 表示，發展中國家的高收益債券頗具吸引力，帶動傳統美國和歐洲投資人的需求增加。

新興市場債券殖利率利差處於近 3 年來的低檔。（來源：彭博社）