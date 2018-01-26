墨比爾斯退休前的大預言：新興市場指數創歷史新高就在今年

現年 81 歲的「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）預定將在元月底退休，離開工作 30 年的富蘭克林坦伯頓，退休前再度發表他對新興市場的看法，預估新興市場股市今年創下史上新高。

看好大宗商品和消費股

墨比爾斯認為，只要新興新場企業能夠保持利獲利成長的趨勢 ，投資人就不須太過擔心全球利率上升帶來的影響，他的投資首選是大宗商品和消費者相關的類股，預期將跑贏科技股。

墨比爾斯表示，今年新興市場展望不錯，但必須審慎地看待這些公司的獲利成長趨勢勢頭，如果獲利成長的趨繼續強過升息的影響，那麼投資新興市場將是安全的，反之，那就要格外小心。

對於新興市場股市的高點預估，墨比爾斯預期，此波漲勢可超越 2007 年歷史高點 20%，但何時登頂，目前沒有時間表。

創 33 個月來最長漲期

MSCI 新興市場指數周五連續第 11 天上漲，創下 2015 年 4 月以來的最長漲期，但距離 2007 年創下的歷史高點仍有 6% 的差距。

MSCI 新興市場指數連續 11 天上漲，創 2015 年 4 月以來最長漲期。

墨比爾斯並認為，新興市場中，巴西、非洲、越南和拉丁美洲部分地區，因大宗商品帶動或消費者支出增加，而成為最有吸引力的投資標的。

退而不休仍會繼續投資

距離墨比爾斯退休時刻已剩下不到一周，這位「新興市場教父」說，他將退而不休，未來雖然離開工作崗位，但仍會繼續投資。

墨比爾斯並透露他的投資資金配置，由於市場目前已處高點，手上將保留 20% 的現金，以備在景氣反轉時低檔買進；其餘一半投資新興市場和全球市場，另一半則投資大宗商品相關的股票。