橋水Dalio：2020年總統大選前 美國有70%機率將面臨經濟衰退

橋水基金創辦人 Ray Dalio 表示，美國經濟目前還沒有泡沫化，但他推斷，到達那階段可能不需要很長時間，然後經濟將進入「蕭條」階段。

橋水基金為全球最大的對沖基金公司之一，根據《Pension&Investments》數據在 2017 年，橋水管理約 1190 億美元的投資，Dalio 在去年宣布辭去執行長職務，但他對市場以及經濟仍密切保持追蹤。

Dalio 日前出席哈佛大學甘迺迪學院的政治協會論壇，主題為「在全球經濟中追求真相」(Pursuing Truth in the Global Economy)，他表示：「我認為我們正處於泡沫化階段前，並且可能進入泡沫階段...... 在下屆總統大選之前，面臨經濟衰退的機率蠻高的，大概約 70％。」

在哈佛大學政治協會的活動中，前財政部長以及前哈佛大學校長 Lawrence Summers，對 Dalio 提出數個問題，當中包括他會給個人投資者怎樣的建議，在這些投資者獲得多年的穩健收益後，對近期市場動盪感到慌亂的人。

左：Lawrence Summers 右：Ray Dalio(圖: 哈佛大學 Youtube)

Dalio 說，投資者不應該感到恐慌，但需要有一個合理的計劃。如果在市場暴跌後，人們才感到害怕，那麼已經太遲了，他建議個人投資者可能應該在感到恐慌時買進，在沒有恐慌時，應該賣出。

Dalio 指出：「個人投資者最大的錯誤為，認為表現良好的市場就是一個好市場，而不是認為此市場為一個昂貴的市場。」

Dalio 拒絕討論橋水基金的投資組合，並表示許多公司的投資舉動可能很容易被錯誤解讀，包括橋水最近對多家歐洲公司的做空賭注。