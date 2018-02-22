歐盟將對參與「托拉斯」的多家日企開罰 日本郵船遭罰逾1.4億歐元

共同社報導指出，歐盟 (EU) 週三 (21 日) 發佈消息指稱，將對參與托拉斯的多家日本海運商與企業開出罰單。歐盟表示，認定包括三家日本海運巨頭在內的總計五家公司結成了有關汽車運輸的托拉斯。其中，日本郵船公司被要求支付 1.4182 億歐元罰款，川崎汽船公司被罰 3,910 萬歐元。



此外，歐盟還宣佈，由於結成了汽車零組件的托拉斯，對日本特殊陶業公司處以 3,026 萬歐元罰款。



雖然商船三井公司也參與了海運托拉斯，電裝公司參與了零組件托拉斯，但由於主動提供信息等積極配合歐盟委員會，兩家公司的罰款被全免。



歐盟發佈的信息顯示，五家海運公司於 2006 年至 2012 年期間，在歐洲與其他大陸間運輸乘用車和卡車等時協調價格，或是同意不相互搶奪顧客以維持現狀。



關於汽車零組件，日本特殊陶業等兩家日本企業和德國汽車零組件巨頭博世公司在 2000 年至 2011 年期間就發動機火花塞結成托拉斯，進行了價格協調。



歐盟委員會透露稱，參與兩個托拉斯的各家公司均予以承認。



日本郵船方面表示，將在仔細研究有關部門的裁定內容後，決定今後的因應。川崎汽船則是指出，將在仔細研究裁定後，確定今後的因應。







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