Fed紀錄樂觀 高盛狂喊：今年可能升息5次

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 出爐的會議紀錄對經濟增長和通膨前景發表更加樂觀的評估，鞏固了外界對 Fed 今年多次升息的預期，高盛甚至認為，存在 Fed 今年升息 5 次的可能性。

在紀要公佈後，Fed 3 月升息 25 個基點至 1.5-1.75% 區間的概率保持 77.5% 不變，6 月至該區間的概率從 33.1% 上升至 35.7%。

FX168 財經網報導，景順 (Invesco) 固定收益部門副投資組合經理 Noelle Corum 稱，週三公佈的 FOMC 會議紀要呈現「鷹派」基調，Fed 決策者對於實現通膨目標越來越樂觀。

Corum 預計，Fed 2018 年可能會有 3 次升息，但如果 CPI 的住房部分保持堅挺，Fed 將敞開升息 4 次的大門。

麥格理集團全球利率和貨幣策略師 Thierry Wizman 表示，他預計未來幾個月將 FOMC 中將會再次出現「鷹派」態度，尤其是在薪資和 CPI 資料表現強勁的情況下。

Wizman 說：「我們預計，在即將發表的演講和溝通中，FOMC 的措辭將會發生更大的變化。鑒於近期通膨數據以及領導層從葉倫到鮑威爾的轉變，市場意識到會議紀要已經過時了，市場抓住機會對美國國債進行了打擊。」

保德信金融的首席市場策略師 Quincy Krosby 說：「我們明確表示，你將看到更多的升息。現在市場的問題是有多少。」

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 對週三 Fed 會議紀要發表評論稱，對經濟增長和通膨前景的更為樂觀的評估，支持其對 Fed 今年 4 次升息的預期。

SEB 預計，Fed 將在 3 月升息，隨後會在 6 月、9 月以及 12 月再次升息。

高盛 (Goldman) 在會議紀要出爐後令人意外地表態稱，Fed 甚至可能在今年升息 5 次！

高盛高級美國經濟學家 David Mericle 在紀要後重申其對 Fed 今年升息 4 次的預期，但他補充道，升息次數的預期面臨上行風險。

Mericle 預計，今年稍晚，Fed 當然可能會增加 1 次升息舉措，令今年升息次數達到 5 次。

他認為，除了在有 Fed 主席新聞發佈會的會議上升息之外，Fed 額外的 1 次升息行動將發生在沒有記者會的會議之上。