【永豐期貨】台指選擇權盤後－犬年開春迎紅盤 台股收復半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

二月份台指期週三上漲 273 點，以 10705 點結算。價差方面，台指期為逆價差 - 9.44 點，電子期正價差 0.16 點，金融期為逆價差 - 3.1 點。現貨部分，三大法人買超 111.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6503 口至 9857 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 5135 口至 47776 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4666 口至 13819 口。

春節期間國際股市跌深反彈，道瓊、標普、Nasdaq 分別上漲 1.48%、2.27%、3.61%，費半漲幅高達 4.88%。週三台股新春補漲開紅盤，權值類股開盤後買盤陸續進駐，加權指數跳空開後強漲至 10700 之上，加上金融傳產類股持續有買單敲進拉抬指數，終場加權指數開高走高上漲 293.35 點至 10714.44 點，成交量能 1454.58 億，較封關日增加 350.43 億。技術面來看，指數跳空開以中紅 K 收復半年線，KD 指標黃金交叉且 MACD 負值柱狀體逐漸收斂，但 10 日線與月線呈下彎，若行情未能盡速收復 2 月 6 日的空方缺口，指數近期將呈震盪整理格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11500 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.49，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。期交所 VIX 由 24.01 降至 20.35，市場恐慌情緒逐漸降溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。