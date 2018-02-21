【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股在台股過年期間大漲之下，使得台股大幅反彈，其中電子期貨大漲超過 3%，股王大立光大漲超過 7%，終場加權指數上漲 293.35 點，一舉站上 10700 點大關，而外資在現貨部分買超 92.14 億，合計三大法人現貨淨買超 114 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然美元指數上週因歐系貨幣及日圓強勢下一度跌破近期低點，但晚間揚升的美債殖利率以及強勁的通膨數據發揮效果，低接買盤陸續進場，而本周將有新系列的美國公債標售，市場預期將加速推升殖利率，美元指數在周二大幅上漲；美股指數在上週強勁反彈後，在通膨上升可能再度推升殖利率的擔憂下，賣壓開始湧現，周二在Ｗalmart 重挫逾 10% 拖累下，道瓊指數收盤大跌超過 200 點。

《國際商品市場焦點分析》

上週在美股反彈以及美元走弱推升下，WTI 期貨價格也自 60 美元以下展開反彈，不過自上週五美元指數破底後反彈拉升，加上美國原油產量始終為市場帶來隱憂，獲利了結賣壓逐漸加重，今日早盤隨著美元續強，WTI 期貨價格一度下滑逼近 61 美元整數關卡；金價也在上週五後同步受到美元轉強所衝擊，美債殖利率揚升及避險買盤消退，週二金價終於抵擋不住賣盤重挫近 2%。

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