憂美國增產致供給過剩 國際油價跌逾1%

美國石油協會 (API)、美國能源資訊署(EIA) 將分別於今、明兩天，公布原油相關統計資料；市場憂心，美國頁岩油產量大增，恐使市場供給過剩，週三 (21 日) 油價一度跌逾 1%。

美東時間週三凌晨 3 點 30 分，西德州中級原油期貨下跌 70 美分 (1.13%)，至每桶 61.09 美元，為 2 月 15 日以來最低點；布蘭特原油期貨下滑 73 美分 (1.09%)，至每桶 64.55 美元，為 2 月 16 日以來最低價。

之前受 Keystone 輸油管線破裂影響，從加拿大輸至奧克拉荷馬州 Cushing 地區的原油，因此減少，使油價獲得支撐。

另一方面，以色列總理 Benjamin Netanyahu 日前對伊朗嗆聲，稱伊朗是「世界最大威脅」，若有必要，以色列將採取行動；此舉使中東面臨原油供應中斷風險，油價也因此得到支撐。

然而，在本週美國原油庫存相關數據出爐前，市場交易相當謹慎，投資人憂心美國原油產量續增，造成供給過剩，使油價漲勢受到抑制。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上。

其它能源交易表現方面，汽油期貨下跌 0.72%，至每加侖 1.733 美元；天然氣期貨下跌 0.84%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.593 美元。