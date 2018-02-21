1萬美元恐失守？比特幣24小時內跌逾6%

連漲 5 天的加密貨幣，於週三全面走跌；其中，比特幣在過去 24 小時內，已下挫逾 6%，價格降至 1 萬 0,714.0 美元。

Bitfinex 交易所資料顯示，美東時間週三凌晨 1 點左右，比特幣價格跌至 1 萬 0,714.0 美元，與 24 小時前相比，跌幅達 6.26%；市值第 2 大的以太幣 (ETH)，也下跌 7.77%，價格降至 872.32 美元。

瑞波幣 (ripple) 大跌 10.55%，至 0.99 美元；萊特幣 (Litecoin) 重挫 11.22%，至 218.79 美元。

南韓自 3 週前，開始實施加密貨幣交易「實名制」；不過，金融監督院 (FSS) 局長崔相植日前表示，對於加密貨幣的「正常交易」，政府抱持支持態度。

上述消息一出，帶動比特幣價格一度大漲 5.1%，至 1 萬 1,646 美元，但週三便開始走跌。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller 說，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」；若想讓加密貨幣成為資產，官方必須給予更多監管，維持交易安全與透明度。

歐洲監理機關 (ESAs) 日前示警，稱比特幣等加密貨幣，應被視為高風險資產，不宜投資。

ESAs 強調，加密貨幣的波動性，已顯示出「泡沫化的明顯跡象」。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」；他甚至預言，比特幣價格將跌至 0。