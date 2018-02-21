葉倫的「最後一戰」 這是你關心的聯準會會議紀要五大看點

摘要：聯準會將於周四凌晨公布 1 月 FOMC 會議紀要，市場最關注的問題有五個。頭號問題是聯準會對通膨的看法有哪些變化，這還會影響新主席在國會的首次證詞。另外，市場還關心聯準會是否提升升息預期至 4 次。

美股周二下跌，標普 500 指數再次跌穿 50 日均線。更加嚴峻的考驗即將來臨：聯準會將於台北時間周四凌晨 3:00 公布 1 月 FOMC 會議紀要。

確切地說，聯準會將公布其於 1 月 30 日、31 日召開的 FOMC 議息會議內容。那是葉倫以聯準會主席身份主持的最後一次 FOMC 會議。

新主席 Jerome Powell 將於 2 月 28 日向眾議院金融服務委員會發表其首個半年度貨幣政策報告，還將於 3 月 1 日在參議院銀行委員會作證詞。聯準會觀察家認為，本次會議紀要將是關於鮑威爾發言的很好的預演。

市場關心的是：聯準會會不會拋出更具鷹派意味的措辭，表現出更加強勢的升息立場？分析師普遍預計，會議紀要將支持在未來一年進一步升息。

此次聯準會聲明最大的變動將是有關通膨的表態。此前，由於減稅法案和國會通過了額外支出，投資者擔心聯準會將不得不比預期更快的速度升息。會議紀要可能包含一些聯準會這方面的想法。

FOMC 不久前不再像以往那樣認為通膨率近期將保持在接近 2% 的水平，而是承認通膨預期有所上升。本次會議紀要不太可能偏離這一基調，但投資者將仔細分析，以評估委員會新成員的觀點，了解他們的投票傾向。

綜合分析師們的觀點，以下是本次 FOMC 會議紀要最重要的五大看點。

1、通膨前景

市場最關心的是委員們對於通膨的看法。

美國銀行美國經濟學家 Michelle Meyer 認為，本次 FOMC 議息會議將會顯示出聯準會對於通膨將走高抱有更確定的預期——儘管通膨攀升的速度是漸進式的。

一旦聯準會發出這種聲明，市場會將其理解為聯準會關於通膨的立場發生了重大變化，是一種鷹派論調。

「考慮到通膨的措辭發生變化，我們預計委員們將圍繞通膨風險而展開漫長的討論，但重要的是，雙方都傾向於接受這樣一種趨勢，即通膨將會上升。」Michelle Meyer 說。

在聯準會召開 1 月議息會議之前，工資加速增長，引發濃厚的通膨走高預期，因此市場將不得不等待新主席鮑威爾在他的首次國會證詞中進行討論。

2、升息次數

去年 12 月的時候，聯準會稱 2018 年將升息三次。本次會議紀要一個很關鍵的看點是：聯儲會否暗示其將在 3 月的議息會議上向上修正升息預期。

這是法國巴黎銀行（BNP Paribas）首席美國經濟學家 Paul Mortimer-Lee 最關心的事情。去年 12 月，少數聯準會官員認為，有必要開展更多升息。Mortimer-Lee 表示，他將留意支持更多升息的聯儲官員會不會從「少數」變成了「若干」。

Rafiki Capital Management 研究和策略部門負責人 Steven Englander 指出，最有可能出現的情況是聯準會意圖在 2018 年升息四次。

新主席 Jerome Powell 在 1 月 13 日的就職宣誓上，就表示聯準會將會加速推進升息議程。

這種更多的升息預期已經提前反映在了資產價格上。就在會議紀要發布前夕，美元指數上漲，升息預期非常濃厚：

有鑒於此，假若聯準會真的作出了這種暗示，投資者也不會太過驚訝。

3、「進一步升息」的理由

經濟學家們對於進行更多次數升息的理由非常感興趣。

美國道瓊斯集團旗下媒體 Marketwatch 稱，在升息依據這一點上，經濟學家們存在意見分歧。

花旗集團駐美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 預計，這次 FOMC 會議可能對經濟增長強勁將支持進一步升息表現出更多的信心，而不是一種向着更加鷹派政策立場轉變的重大信號。

RBC 資本市場駐美首席經濟學家 Tom Porcelli 認為，「進一步」是一種對升息更加有力的言論基調。

4、財政政策探討

這次 FOMC 議息會議將提供一些聯準會對減稅刺激經濟前景方面的信心程度上的線索。

政府向經濟諸如資金是否給了聯準會更快升息的理由？「任何關於這方面問題的討論都會讓市場的相關焦慮反映在資產價格上， 」NatWest Markets 高級美國經濟學家 Kevin Cummins 如此表示。

5、金融穩定

由於聯準會的議息會議是在 1 月底召開的，當時美股仍處於平穩上漲過程中，最近的這波顯著的下跌和波動性始於本月早些時候，因此這次的 FOMC 會議紀要將包含關於金融穩定風險和攀升的股市估值的討論。

NatWest 公司的經濟學家們認為，「鮑威爾領導下的聯準會將不會那麼輕易地被短期的市場變動所擾亂心智。」他注意到，鮑威爾非常熟悉金融市場，擁有豐富的金融領域的知識和工作經驗。

市場影響

此前，受聯準會可能更快升息預期的影響，債券投資者表現出一定程度的焦慮情緒，債市拋售加劇，美債殖利率急速走高，逼近 3% 整數位關口，並在很大程度上拖累美股下跌。

而在摩根士丹利策略師 Andrew Sheets 等人看來，最近的這波美股大跌僅是初嘗債券殖利率走高所帶來的潛在負面衝擊，是「開胃菜，而不是主菜」，最大的考驗還沒有到來。

他們所謂的更大考驗就包括了升息預期。他們認為，如果隨著投資者預期央行加大政策正常化的力度，經通膨調整的殖利率可能會突破過去五年的區間，這將對股市造成更大打擊。

摩根大通的策略師還指出，實質利率對於市場而言將是一個潛在拐點。他們在去年 12 月份認為經通膨調整的聯邦基金利率值得關注，不過該指標距離臨界點仍有一段路要走。

『新聞來源／華爾街見聞』